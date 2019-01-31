Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Золото, сабли, валюта: видео обыска у сенатора Арашукова 

ТВ Центр 1 час назад
Фото: ТВ Центр
Опубликовано видео обысков у арестованного по подозрению в убийстве сенатора Рауфа Арашукова. Судя по кадрам, размещенным в Telegram-канале "Следак шепнул", Арашуков накопил немало богатств.
В ходе масштабных обысков, которые были проведены сразу в нескольких городах России, изъяты слитки золота, редкие сабли и мечи, драгоценности, а также валюта.
Напомним, 30 января во время заседания Совета Федерации был задержан сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его обвиняют по трем статьям, среди них организация убийства. Сенатор арестован судом на два месяца.
ТВ Центр: последние новости
В Киеве признали грандиозный провал Порошенко Театр сказок появился на ВДНХ Волочкова рассказала о связях с сенатором
Другое , Совет Федерации
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
«Был всесилен и всевластен, делал, что хотел»
Происшествия Политика
Захарова проводит еженедельный брифинг
Политика
Российский Су-27 жестко отогнал истребитель НАТО
Армия Оружие
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Пока вы спали: Кто заплатит за газ в 1,5 раза больше
Общество
Сражение за Багдад: Россия выбивает США из Ирака
Ближний Восток В мире
Решилась судьба Арашукова
Криминал Происшествия
Богатства Арашукова попали на видео
Происшествия
Украина решила нанести удар «вглубь России»
Оружие В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение