В Крыму почтят память Амет-Хана Султана

Мемориальные мероприятия пройдут в Симферополе , на площади, которая носит имя авиатора.

В церемонии примут участие руководители парламента и правительства республики, администрации и городского совета Симферополя, а также представители общественности.

Амет-Хан Султан — дважды герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель, лауреат Государственной премии СССР. Летчик — наполовину дагестанец, наполовину — крымский татарин. Сам Амет-Хан о себе говорил так: «Я герой не татарский и не лакский. Я — Герой Советского Союза».

Имя Амет-Хана Султана носит аэропорт в Махачкале.

Мемориальные мероприятия приурочены к годовщине гибели Амет-Хана Султана. Он погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.