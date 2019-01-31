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В Крыму почтят память Амет-Хана Султана 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Мемориальные мероприятия пройдут в Симферополе, на площади, которая носит имя авиатора.
В церемонии примут участие руководители парламента и правительства республики, администрации и городского совета Симферополя, а также представители общественности.
Амет-Хан Султан — дважды герой Советского Союза, заслуженный летчик-испытатель, лауреат Государственной премии СССР. Летчик — наполовину дагестанец, наполовину — крымский татарин. Сам Амет-Хан о себе говорил так: «Я герой не татарский и не лакский. Я — Герой Советского Союза».
Имя Амет-Хана Султана носит аэропорт в Махачкале.
Мемориальные мероприятия приурочены к годовщине гибели Амет-Хана Султана. Он погиб 1 февраля 1971 года при выполнении испытательного полета на летающей лаборатории Ту-16, предназначенной для испытания нового реактивного двигателя. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище.
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