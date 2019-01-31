«Коммерсант»: Собянина предупредили о риске перебоев в поставках продуктов

Под письмом к столичному градоначальнику, по данным издания, подписались, среди прочего, руководители Ассоциации компаний розничной торговли, Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) и «Руспродсоюза».

С 14 января автотранспорту грузоподъемностью более одной тонны запрещен въезд в дневное время в пределы Третьего транспортного кольца (ТТК), а также движение по самому ТТК, для грузовых автомобилей с максимальной массой более 12 тонн запрещены въезд и движение днем в пределах МКАД и по МКАД.

Теперь получить разовый пропуск сроком действия не более пяти суток на одно транспортное средство заявители смогут не более двух раз в месяц. Срок рассмотрения таких запросов увеличился до восьми рабочих часов. Как пояснили в столичном Центре организации дорожного движения, эти изменения введены, чтобы повысить качество предоставления государственных услуг, а также лишить недобросовестных перевозчиков возможности злоупотреблять правом во время подачи документов.

Главы союзов просят столичного градоначальника провести совещание с участием бизнеса, а до тех пор приостановить действие постановления от 14 января, пишет издание.