Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский министр съел торт в виде руин Кремля 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну преподнесли на 40-летний юбилей торт в виде развалин московского Кремля. Об этом сообщила в Facebook его пресс-секретарь Марина Томко.
"Поздравили министра с Днем рождения, подарили Кремль (развалины). И рука с запонкой цветов УПА* съела звезду Спасской башни", — написала она.
День рождения Омелян отметил 30 января.
Министр инфраструктуры Украины неоднократно делал громкие заявления в адрес России. Так, в октябре он предлагал согражданам вместо поездок в Россию вооружиться и "возвратить Кубань и Москву".
Ранее Омелян, комментируя строительство Россией Крымского моста, заявил, что, с его "политической точки зрения", это мост, "который соединит украинский Крым и украинскую Кубань".
* Запрещенная в России экстремистская организация
facebook
Последние новости
Путин назвал Орешкина туристом после поездки в Давос Есть трубопровод, который для Украины опаснее "Северного потока - 2" Каковы шансы Мадуро удержаться у власти
Другое , Украина , Владимир Омелян
Читайте также
Видео
Новая «разводка» россиян, Lada за миллион и другие события дня
В мире
Порошенко бросил новый вызов Кремлю
Украина В мире
Решилась судьба Арашукова
Криминал Происшествия
Избиение сошло с рук: Башаров появился с женой на публике
Шоу-бизнес Статьи
Смеющийся в зале суда Арашуков попал на видео
Происшествия Криминал
Отчаянные меры: как Apple заставит покупать гаджеты
Гаджеты Статьи
Рыбка объяснилась за «компромат» на Трампа
США В мире
Стало известно о вражде Кадырова с семьей Арашуковых
Политика
Автор трех миллионов правок в «Википедии» вышел из тени
Интернет Наука и техника
Яркий неопознанный объект пролетел в небе над Заполярьем
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение