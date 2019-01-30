Москва планирует заключить соглашение с МТС о развитии 5G в столице

МОСКВА , 30 января. / ТАСС /. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы намерен в текущем году заключить с МТС соглашение о развитии в столице сети нового поколения 5G. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя ДИТ Александр Горбатько.

"Москва в 2018 году заключила соглашения о пилотировании сетей 5G и сервисов для 5G с «Мегафон» и «Вымпелком». Мы планируем заключить такие же соглашения и с другими крупными операторами связи", — сказал Горбатько в рамках конференции «О перспективах создания и развития сетей связи 5G в России».

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, в текущем году ведомство планирует заключить соглашение с МТС.

В пресс-службе оператора подтвердили ТАСС соответствующее намерение сторон. «МТС уже тесно работает с ДИТ Москвы по различным направлениям цифровых технологий, включая аналитику big data и тестирование стандарта 5G. Соглашение станет логичным продолжением продуктивного сотрудничества», — добавил представитель МТС.