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Москва планирует заключить соглашение с МТС о развитии 5G в столице 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы намерен в текущем году заключить с МТС соглашение о развитии в столице сети нового поколения 5G. Об этом сообщил в среду заместитель руководителя ДИТ Александр Горбатько.
В 2018 году соответствующие соглашения были заключены ДИТ с операторами связи "Мегафон" и ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн»).
"Москва в 2018 году заключила соглашения о пилотировании сетей 5G и сервисов для 5G с «Мегафон» и «Вымпелком». Мы планируем заключить такие же соглашения и с другими крупными операторами связи", — сказал Горбатько в рамках конференции «О перспективах создания и развития сетей связи 5G в России».
Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, в текущем году ведомство планирует заключить соглашение с МТС.
В пресс-службе оператора подтвердили ТАСС соответствующее намерение сторон. «МТС уже тесно работает с ДИТ Москвы по различным направлениям цифровых технологий, включая аналитику big data и тестирование стандарта 5G. Соглашение станет логичным продолжением продуктивного сотрудничества», — добавил представитель МТС.
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Другое , Мегафон , Вымпелком , МТС , ИТАР-ТАСС , Москва
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