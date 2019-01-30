Источник: Горринг может быть причастен к убийству брата

Отец экс-заместителя гендиректора Росгеологии Руслана Горринга, который потерял должность после скандального видео с его участием, 16 лет назад убил своего младшего сына, заявил источник в правоохранительных органах . Однако к этому может быть причастен брат погибшего.

По данным полиции, Магомед Ганижев весной 2003 года приехал навестить Горринга. Встреча с родственниками закончилась ссорой, в результате которой отец нанёс удар ножом сыну Игорю Ганжиеву. Тот вместе с ним приехал проведать брата.

На месте происшествия был найден кухонный нож с отпечатками пальцев Ганижева-старшего, которого впоследствии задержали.

Однако Telеgram-канал «338» сообщил, что Игорь погиб от руки Руслана, а отец решил взять вину на себя.