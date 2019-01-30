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Источник: Горринг может быть причастен к убийству брата 

News.ru + ещё 2 5 часов назад
Фото: 360tv.ru
Отец экс-заместителя гендиректора Росгеологии Руслана Горринга, который потерял должность после скандального видео с его участием, 16 лет назад убил своего младшего сына, заявил источник в правоохранительных органах. Однако к этому может быть причастен брат погибшего.
По данным полиции, Магомед Ганижев весной 2003 года приехал навестить Горринга. Встреча с родственниками закончилась ссорой, в результате которой отец нанёс удар ножом сыну Игорю Ганжиеву. Тот вместе с ним приехал проведать брата.
На месте происшествия был найден кухонный нож с отпечатками пальцев Ганижева-старшего, которого впоследствии задержали.
Однако Telеgram-канал «338» сообщил, что Игорь погиб от руки Руслана, а отец решил взять вину на себя.
Ранее News.ru писал об увольнении Руслана Горринга, поводом для которого послужила видеозапись, где замглавы Росгеологии играет в онлайн-игру. В процессе топ-менеджер ведет себя довольно агрессивно, угрожая расправой сетевым соперникам, а также рассказывает о своей работе в компании с использованием нецензурных выражений. Уволен Горринг якобы был по распоряжению главы Минприроды.
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