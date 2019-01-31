Сенаторы не исключили дальнейшие аресты

По его словам, в органы власти могут попасть разные люди, а ответственность за подбор кадров для Совета Федерации лежит на региональных властях.

«Для Совета Федерации эта ситуация очень неприятная и редкая. Будут ли ещё такие ситуации — вполне вероятно. Мы не знаем, что там у человека. Ситуации бывают разные, что делать», — сказал сенатор.

Мамедов напомнил, что вина Рауфа Арашукова еще не доказана и выразил надежду, что «следствие в чем-то ошибалось».

Сенатор заявил, что за время, которое Совфед возглавляет Валентина Матвиенко , верхняя палата парламента значительно изменилась, и ее уже нельзя назвать «отстойником для пенсионеров».

«Уже совсем другой Совет Федерации. Нет того отстойника пенсионеров и непонятно для чего существующего органа, над которым мы так все посмеивались», — отметил он.

При этом Мамедов напомнил, что за 8 лет Арашуков лишь второй сенатор из 150, которого могут лишить неприкосновенности — «это не так много».

Сенатор предположил, что во избежание подобных ситуаций «спецслужбы должны больше проверять» кандидатов в Совет Федерации во время подачи документов.

Сенатор от Карачаево-Черкессии Рауф Арашуков был задержан 30 января во время заседания Совфеда. Ему предъявлено обвинение в участии в преступном сообществе (ч. 3 ст. 210 УК РФ), в двух эпизодах организации убийства по предварительному сговору из корыстных побуждений (ч.3 ст. 33, п. "ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и давлении на свидетеля (ч. 4 ст. 309 УК РФ).