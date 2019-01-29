Додон и Козак обсудили торгово-экономическое сотрудничество

"Обсудили широкий спектр вопросов, касающихся состояния молдавско-российских отношений и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества. Детально обсудили механизм решения вопроса, связанного с транзитом молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины", — написал Додон на своей странице в Facebook.

По его словам, стороны подтвердили общую позицию о целесообразности стремления Молдавии развивать отношения с СНГ и ЕС

"Отметили открывающиеся перспективы торгово-экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического союза , при котором Молдова имеет статус страны-наблюдателя", — добавил Додон.

Также речь шла о Приднестровье — Додон ознакомил Козака с ранее достигнутыми договоренностями с руководством Тирасполя о свободном участии в парламентских выборах граждан Молдавии, проживающих в приднестровском регионе.