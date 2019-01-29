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Додон и Козак обсудили торгово-экономическое сотрудничество 

РИА Новости 2 часа назад
КИШИНЕВ, 29 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон встретился с вице-премьером РФ, спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с молдавской республикой Дмитрием Козаком.
"Обсудили широкий спектр вопросов, касающихся состояния молдавско-российских отношений и перспектив развития взаимовыгодного сотрудничества. Детально обсудили механизм решения вопроса, связанного с транзитом молдавских товаров на российский рынок через территорию Украины", — написал Додон на своей странице в Facebook.
По его словам, стороны подтвердили общую позицию о целесообразности стремления Молдавии развивать отношения с СНГ и ЕС.
"Отметили открывающиеся перспективы торгово-экономического сотрудничества со странами Евразийского экономического союза, при котором Молдова имеет статус страны-наблюдателя", — добавил Додон.
Также речь шла о Приднестровье — Додон ознакомил Козака с ранее достигнутыми договоренностями с руководством Тирасполя о свободном участии в парламентских выборах граждан Молдавии, проживающих в приднестровском регионе.
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Другое , Игорь Додон , Дмитрий Козак , ЕС , ЕАЭС , РИА Новости , Кишинёв , Молдова
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