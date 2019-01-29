Подсчитаны жертвы протестов в Венесуэле

Более 40 человек погибли в Венесуэле за неделю, во время которой продолжаются массовые акции протеста. Об этом заявил представитель Совета ООН по правам человека Руперт Колвилл, передает Reuters

По его словам, во время последней вспышки насилия 26 человек были застрелены проправительственными силами. По подсчетам ООН, еще пять человек погибли во время облав силовиков в домах, 11 умерли по время грабежей.

Колвилл также сообщил, что с 21 по 26 января задержаны были по меньшей мере 850 человек. Среди них оказалось и 77 несовершеннолетних, некоторым из которых всего по 12 лет. При этом только за 23 января задержаны были 696 человек — это самый высокий показатель за день в стране за последние 20 лет.

23 января на фоне массовых протестных акций лидер венесуэльской оппозиции, спикер парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом и призвал действующего главу государства Николаса Мадуро сложить с себя полномочия. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, Израиль, а 28 января — Австралия. Россия, а вместе с ней Белоруссия и Турция и ряд других государств, поддерживают легитимность Мадуро.

Мадуро, недавно переизбранный президентом, считает, что за попыткой государственного переворота стоят американские политики. Он также отверг ультиматум стран Европы, потребовавших провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать Гуайдо главой государства.