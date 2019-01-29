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Военные траты США объяснили дешевизной русского солдата 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Военный бюджет США в действительности не сильно больше соответствующих трат Китая и России, пишет обозреватель The Washington Post Роберт Сэмюэльсон.
По его словам, расчет расходов, проведенный с использованием ВВП по ППС, а не номинального, показывает, что ежегодно Китай на оборону тратит не 226 миллиардов долларов, а 376 миллиардов, тогда как Россия вместо 70 миллиардов долларов выделяет военным 176 миллиардов.
По мнению Сэмюэльсона, техника, произведенная в КНР и России, дешевле, чем ее аналоги, выпущенные США. Кроме того, в Соединенных Штатах контрактная армия, тогда как в Китае и России существует обязательная военная служба, что существенно удешевляет расходы на оборону.
По итогам 2017 года, согласно Стокгольмскому институту исследования проблем мира, первая пятерка стран по военным расходам включает США (3,1 процента номинального ВВП), Китай (1,9 процента), Саудовскую Аравию (10 процентов), Россию (4,3 процента) и Индию (2,5 процента).
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Другое , Washington Post , Китай , США
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