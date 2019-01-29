США заявили о начавшейся по вине России гонке вооружений

Дипломат ответила на вопрос, ожидает ли американская сторона возобновления такой гонки. По словам Томпсон, она уже началась, потому что « Россия уже поставила на вооружение ракетные системы», нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Русские явно нарушают соглашение, и именно они начали так называемую гонку вооружений», — сказала заместитель госсекретаря. Она добавила, что ракетные установки угрожают не только американцам, но и европейским партнерам и союзникам США.

Она также заявила, что демонстрация российской крылатой ракеты наземного базирования 9М729, которая, по версии Вашингтона, нарушает ДРСМД, является имитацией, риторикой и пропагандой.

Россия показала иностранным военным атташе ракету 9М729 23 января. Сообщалось, что представители США проигнорировали мероприятие.

16 января США назвали дату выхода из ДРСМД в случае, если Москва не вернется к его исполнению. Процесс начнется 2 февраля.