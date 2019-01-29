Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Две женщины подрались в столичной «Пятёрочке» 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Покупательницы продуктового магазина поссорились на кассе. Словесная перепалка переросла в драку.
Происшествие произошло 27 января в дискаунтере «Пятёрочка», находящемся на улице Лосевской на северо-востоке столицы, сообщает РЕН ТВ. Одна посетительница ударила другую по лицу.
Запись потасовки с камер наблюдения попала в Сеть.
Ранее News.ru сообщал, что двое покупателей подрались в гипермаркете в Кунгуре Пермского края. Один избил другого за право пойти за покупками первым. По данным местных СМИ, инцидент произошёл ночью 28 января, когда мужчины застряли в дверях магазина.
News.ru: последние новости
Поклонская хранит у себя досье на крымских преступников Госдума предостерегла Данию от вмешательства в дела РФ Углекислого газа в крымской пещере в сотню раз больше нормы
Другое , РЕН ТВ
Читайте также
Видео
Опубликовано видео стрельб корабля РФ в Черном море
Оружие Армия
Порошенко захотел мира с Россией
Украина В мире
Родители не верят в случайность: как сгорел школьник
Происшествия Статьи
Захарова оценила слова Порошенко о мире с Россией
Политика Украина
Названы примеры «вынужденной коррупции» чиновников
Политика
Решена судьба похитителя картины Куинджи
Происшествия
Абэ сделал заявление по допуску США к Курилам
В мире Армия
Дознавательница требует 100 млн с насильников
Происшествия
Порошенко официально выдвинулся на второй срок
Украина В мире
У похитителя «Крыма» были сообщники
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение