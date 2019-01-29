Две женщины подрались в столичной «Пятёрочке»

Покупательницы продуктового магазина поссорились на кассе. Словесная перепалка переросла в драку.

Происшествие произошло 27 января в дискаунтере «Пятёрочка», находящемся на улице Лосевской на северо-востоке столицы, сообщает РЕН ТВ . Одна посетительница ударила другую по лицу.

Запись потасовки с камер наблюдения попала в Сеть.

Ранее News.ru сообщал, что двое покупателей подрались в гипермаркете в Кунгуре Пермского края. Один избил другого за право пойти за покупками первым. По данным местных СМИ, инцидент произошёл ночью 28 января, когда мужчины застряли в дверях магазина.