СМИ: «Лукойл» заморозил контракты с венесуэльской компанией PDVSA 

Российская компания «Лукойл» заморозила контракты с PDVSA, чтобы избежать запретов со стороны США после введения санкций в отношении венесуэльского производителя нефти.
По словам корреспондента The Wall Street Journal Анатолия Курманаева, «Лукойл» входит в число как минимум дюжины нефтяных трейдеров, которые сократили или приостановили сотрудничество с PDVSA. В российской компании информацию пока не комментировали.
Котировки Brent почти неподвижны. Во вторник, 29 января, нефть так же не отреагировала на санкции США в отношении венесуэльской нефтяной госкорпорации PDVSA.
Неизвестна и ситуация с контрактами «Роснефти», которая, по оценкам самой компании, выдала PDVSA авансов больше 6 млрд долларов. В компании ожидали, что Венесуэла расплатиться к 2020 году. Можно ли начинать прощаться с этими деньгами? Об этом рассуждает генеральный директор некоммерческого партнерства «Совет по товарным рынкам» Илья Мороз:
— Мне кажется, этот вопрос скорее не экономический, а политический. Решение находится в плоскости переговоров ведомств, которые отвечают за внешнеполитические действия.
— Получается, Россия потеряет эти 6,5 млрд долларов?
— Не думаю, что это произойдет. Очень рассчитываю на то, что нашим переговорщикам удастся найти компромиссное решение, которое будет удовлетворять стороны. О потере, мне кажется, говорить преждевременно.
— Информация о разрыве нефтетрейдеров с PDVSA на глобальном рынке может оказать негативное воздействие?
— Сомневаюсь, что это хоть как-то отразится на глобальном рынке. Дело в том, что достаточно быстро у компании будет возможность переориентировать потоке. На местном рынке это заметно, но на глобальном не отразится.
Нефтяные санкции США могут лишить правительство Николаса Мадуро миллиардов долларов нефтяных доходов.