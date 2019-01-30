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Новак назвал незаконными новые санкции США против Венесуэлы 

Rambler News Service + ещё 23 1 час назад
Фото: Вести Экономика
Санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA нарушают международное право, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
«Мы считаем, что эти санкции носят незаконный характер, нарушают международное право, вмешиваются в деятельность хозяйствующих субъектов», — сказал Новак журналистам.
По его словам, России и странам ОПЕК+ нужно будет мониторить ситуацию, чтобы оценить ее влияние на мировой рынок нефти.
«Сейчас, как вы видите, цены (на нефть) не реагируют на эту ситуацию», — добавил он.
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Другое , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Экономика , Александр Новак , Венесуэла , США
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