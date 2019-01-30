Новак назвал незаконными новые санкции США против Венесуэлы

Александр Новак. Санкции США против венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA нарушают международное право, считает министр энергетики РФ

«Мы считаем, что эти санкции носят незаконный характер, нарушают международное право, вмешиваются в деятельность хозяйствующих субъектов», — сказал Новак журналистам.

По его словам, России и странам ОПЕК+ нужно будет мониторить ситуацию, чтобы оценить ее влияние на мировой рынок нефти.

«Сейчас, как вы видите, цены (на нефть) не реагируют на эту ситуацию», — добавил он.