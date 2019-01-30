Минэнерго РФ считает санкции США против венесуэльской PVDSA незаконными

"Мы считаем, что те санкции, что были введены, носят незаконный характер, нарушающий международное право", — сказал он.

Кроме того, Новак отметил, что сейчас невозможно оценить влияние этих санкций на добычу нефти в Венесуэле. «Что касается Венесуэлы, пока невозможно сказать, какие будут последствия с точки зрения добычи для республики», — добавил он.

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