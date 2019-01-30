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Минэнерго РФ считает санкции США против венесуэльской PVDSA незаконными 

ТАСС + ещё 22 59 минут назад
Фото: Вести Экономика
МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ считает незаконными введенные США санкции против венесуэльской государственной нефтедобывающей компании PDVSA, сообщил журналистам глава министерства Александр Новак.
"Мы считаем, что те санкции, что были введены, носят незаконный характер, нарушающий международное право", — сказал он.
Кроме того, Новак отметил, что сейчас невозможно оценить влияние этих санкций на добычу нефти в Венесуэле. «Что касается Венесуэлы, пока невозможно сказать, какие будут последствия с точки зрения добычи для республики», — добавил он.
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Другое , Ближний Восток , В мире , Латинская Америка , Экономика , Александр Новак , Минэнерго , ИТАР-ТАСС , Москва , США
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