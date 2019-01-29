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Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
РИА НОВОСТИ
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Другое , В мире , Конфликты , Украина , Банк ВТБ , ВЭБ , Сбербанк России , РИА Новости
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