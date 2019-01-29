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Верховный суд Украины разрешил арест акций «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ
РИА Новости
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49 минут назад
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