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Петербуржец выиграл восьмой «Порно-Оскар» 

Рамблер + ещё 11 43 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Петербуржец Алексей Маетный завоевал восьмой в карьере «Порно-Оскар». Об этом он сам рассказал RT.
В минувшую субботу в США состоялась 35-я по счету церемония вручения премий AVN Awards за достижения в порноиндустрии.
«У меня 26 номинаций», — похвастался Маетный, более известный как Маркус Дюпри.
В одной из них россиянин одержал победу. Маетный разделил награду с двумя женщинами-коллегами в номинации «Лучшая сцена втроем».
Этот порноаналог «Оскара» стал для актера восьмым в карьере. Четыре из них, в том числе в номинации «Лучший актер», уроженец Санкт-Петербурга выиграл в 2018 году, еще три — в 2017-м.
В прошлогоднем интервью RT Алексей Маетный назвал своим учителем и кумиром итальянского порноактера Рокко Сиффреди — «Майкла Джексона, Фрэнка Синатру и Элвиса Пресли вместе взятых» для порнобизнеса.
«Он меня всему научил. Всему. Он меня как сына учил», — рассказывал Маетный.
Другое , Майкл Джексон , Элвис Пресли , США
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