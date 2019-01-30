Петербуржец выиграл восьмой «Порно-Оскар»

Петербуржец Алексей Маетный завоевал восьмой в карьере «Порно-Оскар». Об этом он сам рассказал RT.

В минувшую субботу в США состоялась 35-я по счету церемония вручения премий AVN Awards за достижения в порноиндустрии.

«У меня 26 номинаций», — похвастался Маетный, более известный как Маркус Дюпри.

В одной из них россиянин одержал победу. Маетный разделил награду с двумя женщинами-коллегами в номинации «Лучшая сцена втроем».

Этот порноаналог «Оскара» стал для актера восьмым в карьере. Четыре из них, в том числе в номинации «Лучший актер», уроженец Санкт-Петербурга выиграл в 2018 году, еще три — в 2017-м.

В прошлогоднем интервью RT Алексей Маетный назвал своим учителем и кумиром итальянского порноактера Рокко Сиффреди — « Майкла Джексона , Фрэнка Синатру и Элвиса Пресли вместе взятых» для порнобизнеса.