В ГД прокомментировали слова о провале Киева из-за «Северного потока — 2»

По его словам, настоящим провалом является приход к власти в Киеве «националистов», взявших курс на ухудшение отношений с Москвой, что привело к дестабилизации ситуации в стране.

"Именно тогда Европа поняла, что транзит газа через Украину в перспективе может обернуться холодными зимами и остановкой промышленных предприятий из-за ненадежности киевского режима и царящего там безвластия".

Строительство газопровода «Северный поток — 2» лучше любых лозунгов и заявлений характеризует Россию как надежного партнера, заключил эксперт.

Проект «Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его построят рядом с действующим «Северным потоком». Запуск трубопровода планируется на конец 2019 года.

Канцлер Германии Ангела Меркель не раз заявляла, что Берлин рассматривает строительство трубопровода как коммерческий проект, однако увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.

Против реализации проекта выступают Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, и США, активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Так, посол США в Германии Ричард Гренелл намекнул немецким компаниям на возможность введения санкций из-за поддержки «Северного потока — 2». Кроме того, Польша, Латвия и Литва считают планы по строительству газопровода политически мотивированными.

Российская сторона не раз призывала не воспринимать «Северный поток — 2» как инструмент влияния, так как проект преследует исключительно экономические цели.