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На украденной картине Куинджи нашли повреждения 

Авторадио + ещё 46 3 часа назад
Фото: Москва24
Об это рассказали в Минкульте. Там подчеркнули что потёртости не критичны, и появились они «при варварской транспортировке картины». В ближайшее время специалисты займутся их устранением. Над восстановлением полотна, скорее всего, будет работать Русский музей.
Картину украли из Третьяковской галереи 27 января. Мужчина на глазах у посетителей снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия. Свидетели приняли его за работника музея. На следующий день 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. На допросе он признался, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами. У него их накопилось на 250 тысяч рублей. Злоумышленник утверждает, что решился на преступление спонтанно.
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