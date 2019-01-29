На украденной картине Куинджи нашли повреждения

Об это рассказали в Минкульте . Там подчеркнули что потёртости не критичны, и появились они «при варварской транспортировке картины». В ближайшее время специалисты займутся их устранением. Над восстановлением полотна, скорее всего, будет работать Русский музей.

Картину украли из Третьяковской галереи 27 января. Мужчина на глазах у посетителей снял произведение искусства со стены и скрылся с места происшествия. Свидетели приняли его за работника музея. На следующий день 32-летнего крымчанина Дениса Чуприкова задержали в поселке Заречье Московской области по подозрению в краже. На допросе он признался, что хотел продать полотно и рассчитаться с долгами. У него их накопилось на 250 тысяч рублей. Злоумышленник утверждает, что решился на преступление спонтанно.