В России нашли новую королеву Англии. Геополитический фельетон

Россияне, вдохновленные примером венесуэльского юноши Хуана Гуаидо и оказанной ему поддержкой, стали массово провозглашать себя временными руководителями различных государств, исходя из нехитрого принципа: "А чем я хуже?"

По последним данным, уже триста пятнадцать человек объявили себя исполняющими обязанности президента Франции , сто четырнадцать — премьер-министра Японии , двести шестьдесят — президента США , девяносто пять — канцлера Германии , пять человек — наследными принцами Кувейта и одна пенсионерка из Саратова — королевой Великобритании

МИД перешел на круглосуточный режим работы, регистрируя кандидатов и отсылая их паспортные данные пока еще законным властям перечисленных стран с требованием провести внеочередные выборы в течение 24 часов.

Западные аналитики с растущей тревогой отметили, что хотя RT и подает политические программы и заявления исполняющих обязанности лидеров в ироничной и шутливой форме, электорат этих стран смотрит такие репортажи со все более возрастающим вниманием и интересом.

Так, выступление исполняющего обязанности президента Франции Евгения Кудрявцева , токаря пятого разряда из Челябинска, в котором он твердо пообещал покончить с диктаторским режимом Макрона, вернув Франции демократию, права человека и бесплатную выпивку, посмотрело более десяти миллионов французов.

Уже на следующий день на улицах Парижа были замечены плакаты: "Эжен ле Кудри — наш президент!"

Еще дальше пошел исполняющий обязанности премьер-министра Японии потомственный оленевод Бэргэн Быттахов, который на могиле своего деда-шамана поклялся, что сделает все, чтобы Япония вошла в состав Республики Саха автономным улусом, так как в ней нет ни землетрясений, ни цунами, ни американских баз, а по размеру территории Якутии превосходит Аргентину. Чем вызвал в японском обществе оживленные дискуссии, а в торговых сетях Токио — нешуточный ажиотажный спрос на меховые унты и парки, расшитые бисером. Компании "Тойота" и "Нисан" немедленно объявили, что мощность своих автомобилей они теперь будут указывать в оленьих силах.

Не отставали от этих двоих и остальные временно исполняющие обязанности президентов, канцлеров и премьер-министров.

Ситуация с двоевластием начала складываться критическая. Еще действующие лидеры пытались принимать решения, но они немедленно оспаривались исполняющими их обязанности как незаконные и диктаторские.

Россия, Китай и исполняющий обязанности французского президента Эжен ле Кудри при одобрении британской королевы Ивановны I — сочли это нецелесообразным, порекомендовав пока еще действующему президенту Трампу воздержаться от давления в вопросах, касающихся демократических прав и свобод.

А что касается Венесуэлы, то о ней все забыли, так как стало уже не до нее.