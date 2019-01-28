Президент Белоруссии Александр Лукашенко не прочь примерить на себя лавры миротворца и разместить своих военных в Донбассе. На Украине к такой идее отнеслись без восторга. Несмотря на теплые отношения Батьки с главой Незалежной Петром Порошенко, Киев не желает появления белорусских миротворцев в мятежном регионе.
Бывший спикер Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Селезнев не стал исключать, что Лукашенко искренне предлагает услуги своих вооруженных сил.
"Но мы также помним, что Белоруссия является составляющей силового блока с Россией", — заявил Селезнев в эфире телеканала "Наш".
Он усомнился, что белорусские миротворцы смогут быть беспристрастными в этом конфликте.
"Смогут ли подняться над конфликтом и стать тем самым щитом, который разведет по разные стороны баррикад на безопасное расстояние стороны конфликта?" — задался вопросом Селезнев.
Александр Лукашенко всеми силами стремится нацепить на себя лавры миротворца. Он предоставил площадку для переговоров между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса и предложил ввести на линию соприкосновения белорусских военных.
Но аппетиты Батьки на этом не заканчиваются. Осенью прошлого года он предложил, чтобы белорусские военные взяли под контроль участок российско-украинской границы в Донецкой и Луганской республиках.
К инициативе Лукашенко в Киеве тогда отнеслись без энтузиазма. По словам замминистра иностранных дел Екатерины Зеркаль, Минск тесно сотрудничает в военной сфере с Москвой.
Но в Киеве явно преувеличивают, рассматривая Белоруссию как сателлита России. Лукашенко ведет самостоятельную политику и не заинтересован кому-либо подчиняться.
Доказательством тому служат изрядно накалившиеся за последнее время отношения Москвы и Минска. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко требует новых скидок на энергоносители. Для давления на Кремль Батька использует старый прием — шантаж путем заигрывания с Западом.
Ранее сообщалось, что Белоруссия намерена обратиться в Международный валютный фонд за кредитом. Также в Минске хотят активизировать сотрудничество с США и Евросоюзом.