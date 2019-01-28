Шантажиста Лукашенко жестко унизили в Киеве

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не прочь примерить на себя лавры миротворца и разместить своих военных в Донбассе. На Украине к такой идее отнеслись без восторга. Несмотря на теплые отношения Батьки с главой Незалежной Петром Порошенко , Киев не желает появления белорусских миротворцев в мятежном регионе.

"Но мы также помним, что Белоруссия является составляющей силового блока с Россией", — заявил Селезнев в эфире телеканала "Наш".

Он усомнился, что белорусские миротворцы смогут быть беспристрастными в этом конфликте.

"Смогут ли подняться над конфликтом и стать тем самым щитом, который разведет по разные стороны баррикад на безопасное расстояние стороны конфликта?" — задался вопросом Селезнев.

Александр Лукашенко всеми силами стремится нацепить на себя лавры миротворца. Он предоставил площадку для переговоров между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса и предложил ввести на линию соприкосновения белорусских военных.

Но аппетиты Батьки на этом не заканчиваются. Осенью прошлого года он предложил, чтобы белорусские военные взяли под контроль участок российско-украинской границы в Донецкой и Луганской республиках.

К инициативе Лукашенко в Киеве тогда отнеслись без энтузиазма. По словам замминистра иностранных дел Екатерины Зеркаль, Минск тесно сотрудничает в военной сфере с Москвой.

Но в Киеве явно преувеличивают, рассматривая Белоруссию как сателлита России. Лукашенко ведет самостоятельную политику и не заинтересован кому-либо подчиняться.

Доказательством тому служат изрядно накалившиеся за последнее время отношения Москвы и Минска. Россия недовольна ходом интеграции с Белоруссией, а Лукашенко требует новых скидок на энергоносители. Для давления на Кремль Батька использует старый прием — шантаж путем заигрывания с Западом.