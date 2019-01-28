Ликвидация последствий аномального снегопада. Андрей Воробьев провел совещание с зампредами правительства Подмосковья

Сегодня в рамках совещания Андрей Воробьев акцентировал внимание зампредов на серьезную нагрузку на блок ЖКХ. Кроме того, губернатор обсудил с руководящим составом правительства вопрос помощи жителям Протвино , которые переплатили управляющей компании миллионы рублей за горячую воду.

Снегопад, который начался в субботу утром, стал сильнейшим с начала зимы, только за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Это рекорд за последние 70 лет. Более 3500 единиц спецтехники и 3000 рабочих очищали региональные и муниципальные дороги в воскресенье. Дорожные службы и ЖКХ перешли в усиленный режим.

«Конечно, на дорожников пала очень серьезная нагрузка, люди практически без перерыва работали на технике, также включилась муниципальная служба во всех городах, и соответствующие рапорты и отчеты я получал от глав. Понятно, что после такого снегопада невозможно расчистить все в считанные часы, поэтому работа должна быть продолжена всю неделю. Особенно чувствительны дворы. Как правило, машины, которые там припаркованы, мешают, делают невозможной уборку снега. Прошу глав территорий серьезно отнестись к этой работе», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.