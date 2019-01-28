Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ликвидация последствий аномального снегопада. Андрей Воробьев провел совещание с зампредами правительства Подмосковья 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сегодня в рамках совещания Андрей Воробьев акцентировал внимание зампредов на серьезную нагрузку на блок ЖКХ. Кроме того, губернатор обсудил с руководящим составом правительства вопрос помощи жителям Протвино, которые переплатили управляющей компании миллионы рублей за горячую воду.
Снегопад, который начался в субботу утром, стал сильнейшим с начала зимы, только за сутки выпала треть месячной нормы осадков. Это рекорд за последние 70 лет. Более 3500 единиц спецтехники и 3000 рабочих очищали региональные и муниципальные дороги в воскресенье. Дорожные службы и ЖКХ перешли в усиленный режим.
«Конечно, на дорожников пала очень серьезная нагрузка, люди практически без перерыва работали на технике, также включилась муниципальная служба во всех городах, и соответствующие рапорты и отчеты я получал от глав. Понятно, что после такого снегопада невозможно расчистить все в считанные часы, поэтому работа должна быть продолжена всю неделю. Особенно чувствительны дворы. Как правило, машины, которые там припаркованы, мешают, делают невозможной уборку снега. Прошу глав территорий серьезно отнестись к этой работе», — сказал Андрей Воробьев, губернатор Московской области.
360tv.ru: последние новости
Тимошенко официально стала кандидатом в президенты Украины Свыше 40 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы У погибшего рэпера XXXTentacion родился сын
Комментарии
Другое , Андрей Воробьев , Правительство московской области , Протвино
Читайте также
Видео
У россиян стали собирать компромат на страну
Общество
Кремль открестился от охраны Мадуро
Политика Латинская Америка
Укравший картину из Третьяковки сделал заявление
Происшествия
В Раде заявили о захвате Украины
Украина В мире
Путин защитил ребенка от сотрудника ФСО
Политика
Японцы отказываются от Курил
Политика В мире
Башкирский город заполнили дети в противогазах
Общество
Лидер «Океана Ельзи» отказался править Украиной
В мире Конфликты
Пока вы спали: Россия разрушит Совет Европы
Общество
У экс-супруги Башарова пропал муж
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение