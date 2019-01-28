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До станции метро «Столбово» в новой Москве пустят автобусы 

Р-Спорт 1 час назад
Фото: РИА Новости
До станции "Столбово" Сокольнической линии метро по улице Фитаревской пустят автобусы, говорится в сообщении столичного департамента капремонта.
"Сейчас эта улица узкая, неудобная, тротуаров практически нет, и люди вынуждены идти непосредственно по проезжей части", — отмечается в нем.
В ходе работ по благоустройству, которые будут проведены в 2019 году, на улице будет расширена проезжая часть, и это позволит организовать две полосы движения шириной по 3,5 метра, после чего можно будет пустить по этому маршруту автобусы, уточняется в сообщении.
Кроме того, планируется благоустроить дорогу к станции Сокольнической ветки "Филатов луг". Как указывается в сообщении, здесь будет организована велопешеходная дорожка с пунктами велопроката от ЖК "Первый Московский" через Ульяновский и Валуевский лесопарки.
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