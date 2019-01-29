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Сестру тигра Амура забрали из Приморья для отправки в Казахстан 

РИА Новости + ещё 9 50 минут назад
Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Тигрицу Тайгу — сестру тигра Амура — увезли из Приморского сафари-парка, где она жила несколько лет, чтобы отправить в Алма-Ату, сообщает приморское учреждение.
"После прохождения карантина тигрицу Тайгу забрали из Приморского сафари-парка и повезли в зоосад Приамурский в город Хабаровск. Затем она отправится в Алма-Ату. Тигрица Тайга включена в программу Евроазиатской Ассоциации зоопарков по сохранению и размножению амурского тигра, в рамках которой должна переехать из Приморья в Казахстан — в "Алматинский зоологический парк", такое решение принял координатор", — говорится в сообщении.
Сафари-парк уточняет, что в рамках программы ЕАРАЗА решение о передаче тигров принимает её координатор.
На сайте сафари-парка опубликовано видео с процесса подготовки хищницы к перевозке: ее усыпляют, помещают в контейнер для транспортировки. На видео специалист из зоосада Приамурский рассказывает, что тигрицу перевозят с целью размножения.
На прошлой неделе стало известно, что брата Тайги — тигра Амура, который стал знаменит благодаря "дружбе" с козлом Тимуром, передают в зоопарк Краснодарского края решением властей Хабаровского края. Зверь изначально принадлежит Хабаровскому краю и находится в оперативном управлении КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В. П. Сысоева, откуда его в 2012 году передали в Приморье по программе размножения этого вида. Сотрудники Приморского сафари-парка с этим решением не согласны.
Ранее гендиректор КГБУК "Зоосад "Приамурский" имени В. П. Сысоева Андрей Долин сообщил, что Амура готовят к переезду на законных основаниях. Власти Хабаровского края отметили, что передача хищника пройдет в рамках закона и по согласованию с ЕАРАЗА, которая участвует в международной программе размножения амурского тигра. В понедельник хабаровский губернатор Сергей Фургал сообщил, что власти региона обратились в Минприроды РФ с просьбой оставить Амура в сафари-парке в Приморье.
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