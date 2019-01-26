Журналистку, осудившую празднование снятия блокады, пригласили в Петербург

Статья немецкой журналистки Зильке Бигальке, раскритиковавшей празднование снятия блокады Ленинграда , вызвала широкий общественный резонанс. В первую очередь на материал откликнулись сами блокадники, которых слова Бигальке задели больше всего. В частности, председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Жанна Киселева выразила сожаление, что не может познакомить журналистку с ветеранами и пригласила ее в Петербург.

«Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза. Мы ей расскажем, что пережили в эти дни и что переживаем до сих пор: потерю родителей, лишение детства, отрочества и юности»,

Киселева также выразила сожаление, что некоторые люди придерживаются разного мнения по поводу этой трагедии. Тем более, если они не знают, как все было на самом деле. «Немцы не имеют права вообще этого говорить. Мне кажется, это не этично. Я знаю, что немцы довольно сдержанно относятся к подобным высказываниям, понимая всю ситуацию… Это наше дело, дело тех, кто остался в живых. Ленинград был город-фронт, страшнее, чем фронт. Все солдаты, которые побывали в дни блокады в Ленинграде, говорили, что это во сто крат страшнее, чем фронт!» — подчеркнула блокадница, добавив, что первоочередная задача российских граждан — не дать переписать историю.

Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев , который также ознакомился со статьей Бигальке, выразил сомнение НСН в том, что она смогла бы спокойно жить в Германии и стать журналисткой, если бы не победа Советской армии. В связи с этим ему непонятны высказывания немки, которые бросают тень на завоевания ветеранов Великой Отечественной войны.

«В мае 1945 года был остановлен фашизм, водружено знамя победы над Рейхстагом для того, чтобы и немцы не знали, что такое коричневая чума! Лучше бы немецкие журналисты писали о том, как европейцы смогли допустить возрождение фашизма, в том числе и в Германии», — высказался Моисеев.

Ранее в газете Süddeutsche Zeitung вышла статья немецкой журналистки Зильке Бигальке, по мнению которой празднование годовщины снятия блокады Ленинграда в России приобрело характер торжества, которое умаляет значение трагедии. Кроме того, автор публикации признала, что трагедия по факту была настоящим геноцидом со стороны Германии, однако вспоминать об этом из года год не стоит.

«Жертвы блокады — как хотели бы на это смотреть — отдали свою жизнь за победу российского народа. Как будто таким образом была бы оправдана их смерть, как будто бы они умирали от голода добровольно. Это умаляет случившееся, и это опасно», — написала журналистка. Помимо этого, Бигальке также раскритиковала торжественные мероприятия в честь снятия блокады, которые, по ее мнению, в данном случае совершенно неуместны. Одним из основных аргументов немки стало то, что у нее на родине никто не отмечает снятие блокады с таким размахом и вообще стараются реже вспоминать такие страшные страницы истории.

Однако немецкая журналистка не учла, что писать такие материалы в дни празднования, когда национальная идея особенно сильно заметна среди россиян, как минимум опасно последствиями. Против опрометчивого материала уже обрушился целый шквал комментариев. Не удержались от комментария и в Государственной думе : петербургский депутат Сергей Боярский коротко и ясно посоветовал журналистам из ФРГ «аккуратнее» освещать памятные мероприятия по случаю 75-й годовщины полного снятия блокады. «Я бы на их месте аккуратнее вмешивался в наши суверенные дела. И их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь», —заявил парламентарий.

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков также емко высказался о статье в немецком издании. В своем твиттере депутат предложил журналистке из Германии помолчать и не критиковать россиян за то, как они отмечают значимую для них дату.

«Не германским СМИ критиковать нас за то, как именно мы отмечаем 75-летие снятия блокады Ленинграда. Им бы помолчать. Пусть опишут ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа. Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли», — заявил он.

Осудили немецкую журналистку не только в России, но и на родине. Так, глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте ФРГ Ханс-Йорг Мюллер негативно высказался о статье в Süddeutsche Zeitung, которая раскритиковала российские власти за «чрезмерное» внимание к блокаде Ленинграда, сообщает ФАН. При этом политик напомнил, что эта газета является самым пропагандистским изданием в Германии — его даже можно сравнить с советской «Правдой». «Издание Süddeutsche Zeitung называют альпийской «Правдой». Этим все сказано», — объяснил Мюллер.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. За это время в городе погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек — большая часть от голода.