Германия взялась поучать Россию, как отмечать годовщину снятия блокады

Немецкая Suddeutsche Zeitung в 75-летие снятия блокады Ленинграда раскритиковала российские власти якобы за злоупотребление памятью о погибших. Издание увидело в проходящих мероприятиях героизацию жертв трагедии. Подобная статья демонстрирует немецкий подход к Второй мировой войне, к тому же говорит о страхах Германии перед своим внутренним фашизмом.

27 января 1944 года, 75 лет назад, была окончательно снята блокада Ленинграда. Ни одному родившемуся и выросшему в России человеку не надо объяснять, что это такое. Блокада стала, пожалуй, самым трагичным эпизодом Великой Отечественной войны не только из-за числа погибших, но и из-за бесчеловечности, с которой миллионы людей были обречены на голодную смерть.

Виновата во всех, абсолютно всех жертвах только одна страна — гитлеровская Германия, которая 22 июня 1941 года напала на Советский Союз. Степень вины союзников Германии можно обсуждать. Например, в том, что доля вины за жертвы в Ленинграде лежит на Финляндии , которая держала блокаду с севера, тоже нет ни малейших сомнений.

Пытаться выявить степень вины советских властей — как союзных, так и городских — это заниматься, как сейчас модно говорить, «виктимблеймингом», то есть писать про жертву изнасилования, что у нее была слишком короткая юбка, а про убитую пьяным мужем жену, что она должна была заранее догадаться и уйти.

Но почему-то практически те же самые люди, которые заявляют о принципиальной недопустимости виктимблейминга по отношению к частным лицам, активно пытаются снять с Германии хотя бы часть ответственности за погибших в ходе Великой Отечественной войны.

Почему-то (точнее, отлично понятно, почему) эти попытки происходят преимущественно в дни юбилеев. Пять лет назад был опрос телеканала «Дождь» про то, не стоило ли сдать Ленинград фашистам, чтобы избежать жертв? Опрос ничтожный с точки зрения науки — известно, что брать на себя ответственность за питание ленинградцев не собирались. И совершенно невозможный с точки зрения морали.

«Должна ли была жертва изнасилования лечь поудобнее и под правильным ли углом жертва убийства держала шею, чтобы не забрызгать стены» — как-то так этот опрос звучал бы, если опять переводить его с исторического на бытовой план.

В этом году удар был нанесен с двух сторон. С одной — бездарная поделка-капустник «Праздник» про номенклатурный Новый год в блокадном Ленинграде. Отвратительно играющие (точнее, читающие текст) актеры и очень много пиара в стиле «мы рассказываем правду, отойдите те, кому не нравится».

Тут тоже есть забавный (насколько это слово применимо в данном случае) момент: многие защитники фильма, не удосужившиеся его посмотреть, уверены, что режиссер Красовский разоблачает власть, именно поэтому нынешние чиновники так пытаются «заткнуть рот творцу»

Но главный герой «Праздника» — представитель интеллигенции, которому предоставлено спецобеспечение. Так что фильм не о том, как «чиновники жировали, пока люди умирали», а о том, как «интеллигенция жировала, пока люди умирали». Большинство защитников фильма об этом не знают.

И наконец, зачем-то решила высказаться о блокаде и ее последствиях представительница Германии. Журналистка издания Süddeutsche Zeitung по имени Зильке Бигальке не стала изобретать велосипед, подхватила регулярно воздвигаемое представителями российской интеллигенции знамя «не так празднуете» и «неправильно скорбите».

И если интеллигенция, по крайне мере большая ее часть, по паспорту является нашими соотечественниками, то слушать от потомка организаторов блокады поучения, как нам надо правильно чтить память жертв Германии — это уж слишком.

Сергей Боярский. «Что касается реакции наших немецких партнёров, я бы на их месте аккуратнее вмешивался в наши суверенные дела. И их мнение нас интересовать должно в последнюю очередь, когда речь идёт о наших праздниках», — заявил родившийся и выросший в Ленинграде депутат Госдумы

«Такая критика и неуместна, и безнравственна. Совсем берега потеряли»,

Председатель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района Жанна Киселева пригласила журналистку Бигальке приехать в город и послушать рассказы тех, кто пережил блокаду: «Пусть она приедет сюда, посмотрит нам в глаза. Мы ей расскажем, что пережили в эти дни и что переживаем до сих пор: потеряю родителей, лишение детства, отрочества и юности. Мы, дети, ходили по крышам и гасили зажигалки, помогали грузить трупы. Мы не испытывали страха, потому что были лишены всяких эмоций. Всёе время хотелось есть. Пусть эта дама встретится со мной лично. Я буду рада этой встрече, и мне страшно, что кто-то имеет другое мнение по поводу блокады. Мы не дадим, пока мы живы, переписать эту историю», — говорит Киселева.

Отметим, что Бигальке в своей статье, озаглавленной «Москва злоупотребляет памятью о блокаде Ленинграда», вовсе не отрицает, что это был геноцид, и что вина лежит на Германии. Просто она считает, что не надо делать из жертв геноцида героев, которые сами выбирали, совершать подвиг или нет — это раз. И что не надо чтить их память военным парадом, достаточно других мероприятий — это два.

Даже если оставить в стороне неуместность и неэтичность поучений немки, ее статья демонстрирует немецкий подход к Второй мировой войне. Главная задача немецких политиков и интеллигенции — не допустить, чтобы в стране вновь возобладали воинственные настроения и желающие перекроить границы немцы не попытались снова сделать из Крыма Готенланд и поднять знамя Рейха над Страсбургом.

В России такой цели нет и быть не может — мы ни разу не начинали войн за переустройство мира и не собираемся этого делать. Поэтому фраза «можем повторить», за которую российский народ так любит ругать российская интеллигенция — это не желание вновь дойти до Берлина. Это напоминание всем агрессорам: не надо нападать на Россию. Хуже будет.

Германия боится своего внутреннего фашиста. Россия опасается внешней агрессии, и опасается мотивированно — это военные НАТО уже находятся на бывшей советской территории, а не наоборот.

Поэтому военный парад в день снятия блокады — это не «злоупотребление». Это предостережение потенциальному агрессору.

И уж кому-кому, а гражданам Германии в первую очередь не стоит поучать граждан России, как нам отмечать даты, связанные с победой над Гитлером. Да и никому не стоит. Время, когда Россия была готова слушать чьи-либо поучения, хочется верить, окончательно осталось в прошлом.