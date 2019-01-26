Появилось видео полета двух Ту-160 над Арктикой 

Опубликовано видео планового полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 над нейтральными водами Северного Ледовитого океана и трех северных морей.
Фрагменты полета, который продолжался более 15 часов, опубликовал телеканал «Звезда».
Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал, что полет прошел в штатном режиме.
«Летный состав отработал задание в полном объеме. По докладу командира экипажа авиационная техника отработала без замечаний, то есть еще раз подтвердила свою работоспособность в любом районе, в любых климатических условиях», — сказал он.
Ранее в Минобороны сообщали, что два Ту-160 выполнили плановый полет над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Баренцева, Лаптевых и Карского морей; экипажи отработали дозаправку топливом в воздухе.