Небензя назвал абсурдным ультиматум ЕС Венесуэле

«Европейский союз выдвинул абсолютно абсурдный и даже смешной восьмидневный ультиматум. Совершенно непонятно, на чем основаны эти сроки, почему именно восемь дней, а не семь и не шесть, месяц», — цитирует РИА «Новости» выступление постпреда после заседания Совбеза ООН по Венесуэле.

По его мнению, заседание Совбеза ООН было попыткой легитимизировать переворот в Венесуэле.

Также он прокомментировал возможность военного вмешательства в конфликт.

«США объявили, что рассматривают все варианты, что является намеком на нечто большее, чем происходящее сейчас. Это опасно. Если это перерастет во что-то более военное, то это еще более печально. Мы считаем, что этого надо избежать любой ценой», — сказал он.

Ранее в субботу Набанзя призывал страны отказаться от угроз и ультиматумов по ситуации в Венесуэле и заявлял о необходимости способствовать диалогу в правовом поле.

Между тем США призвали все страны отсоединить свои финансовые системы от сотрудничества с президентом Мадуро.

Ситуация в Венесуэле обсуждалась на экстренном заседании Совбеза ООН. До этого Евросоюз и несколько европейских стран по отдельности заявляли, что готовы признать оппозиционера Гуайдо временным президентом Венесуэлы, если Мадуро не объявит о проведении внеочередных выборов. Москва обратила внимание на синхронность и срежиссированность этих заявлений.