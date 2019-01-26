WSJ: Пенс пообещал Гуайдо поддержку США при захвате власти

«Ночью, перед тем, как лидер оппозиции объявил себя исполняющим обязанности президента, ему позвонил по телефону вице-президент Майкл Пенс. Пенс обещал, что США поддержат Гуайдо, если он перехватит бразды правления государством у Николаса Мадуро , обратившись к одному из положений конституции этой южноамериканской страны», — говорится в материале.

При этом сам план по захвату власти у действующего главы государства разрабатывался несколько недель, а до этого продолжительное время шли переговоры между официальными лицами США, союзниками, законодателями и ключевыми представителями венесуэльской оппозиции, передает ТАСС

«В конце декабря — начале января они [американская сторона] начали говорить с оппозицией. Оппозиция на тот момент придерживалась мнения, что она нуждается в поддержке международного сообщества, чтобы повлиять на развитие политической ситуации в Венесуэле, они сказали об этом официальным лицам США», — указывается в заметке.

При это официально госсекретарь США Майк Помпео сообщил журналистам, что Вашингтон только рассматривает возможности поддержки Хуана Гуайдо, которого Соединенные Штаты признали президентом Венесуэлы вместо Николаса Мадуро, передает НСН.

«Наши зарубежные представители позднее сегодня объявят, как мы представляем получение президентом Гуаидо ресурсов, которые необходимы ему для того, чтобы вести правительство Венесуэлы вперед», — сказал американский дипломат.

«Эллиот будет важным приобретением для нашей миссии — помочь венесуэльскому народу полностью восстановить демократию и процветание в своей стране», — сказал Помпео.

По словам госсекретаря, Абрамс поедет с ним в Нью-Йорк, где в субботу намечается заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле, а затем посетит страны региона, передает ФАН.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала назначение Абрамса ответственным за Венесуэлу попыткой ввести прямое управление политической ситуацией в этой стране.

«Это попытка Вашингтона ввести прямое управление политической ситуацией в Венесуэле, которую американский истеблишмент рассматривает как своего будущего регионального вассала. В Ираке демократию «восстановили», в Ливии тоже, в Сирии не смогли, а вернее им не дали. Теперь Венесуэла», — заявила она.

Чуть ранее минфин США указал, что экономические отношения США с Венесуэлой будут осуществляться в контексте признания Хуана Гуайдо временным главой государства.

«На этой неделе президент (США Дональд) Трамп признал Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэла. Дипломатические и экономические отношения между США и Венесуэлой должны согласовываться с признанием США Хуана Гуайдо и национальной ассамблеи (оппозиционного парламента)», — говорится в заявлении.

Сам же Гуаидо заявил, что не намерен идти на диалог с Мадуро.

«Я хотел решения конфликта, но режим решил насмехаться таким образом. Я хочу дать ясно понять режиму и миру — никто не пойдет на фальшивый диалог», — заявил он.

Также лидер оппозиции заявил о необходимости «прекращения узурпации», назначения «переходного правительства» в Венесуэле и проведения «свободных выборов».

В Венесуэле с 21 января проходят акции протеста против политики лидера страны Николаса Мадуро из-за тяжелой экономической ситуации. Лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе 23 января.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали такие страны, как США, Канада, Бразилия, Аргентина, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Грузия и Перу. Россия выразила поддержку Мадуро.