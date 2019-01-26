Минкульт Украины назвал религиозные организации, подлежащие переименованию

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости . Министерство культуры Украины опубликовало полный перечень религиозных организаций, которые по новому закону должны изменить свое название. Список опубликован в субботу в правительственной газете «Урядовый курьер».

В декабре на Украине вступил в силу закон, который может лишить каноническую УПЦ ее названия. В соответствии с документом, у канонической Украинской православной церкви будет четыре месяца на то, чтобы изменить название и внести соответствующие изменения в устав. В УПЦ заявили, что намерены обратиться в Конституционный суд в связи с принятием документа.

Министерство культуры в своем сообщении пишет, что была проведена религиоведческая экспертиза, в ходе которой были установлены подпадающие под переименование религиозные организации, которые действуют на территории Украины.

" (Под переименование) подпадают религиозные организации, которые действуют на территории Украины и входит в состав: Русская (Российская) Истинно-Православная церковь (РИПЦ), Русская (Российская) Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), другое название — Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ), Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ), Русская (Российская) Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие), Русская (Российская) Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ)", — говорится в сообщении минкультуры.

Сообщается, что указанным религиозным организациям в срок не позднее трех месяцев нужно внести в свой устав (положение) предусмотренные законом изменения и подать их на регистрацию в установленном порядке.

Также минкультуры публикует полный перечень религиозных общин, центров, монастырей, религиозных братств, миссионерских миссий, духовных учебных заведений, которые входят в указанные выше церкви и подлежат переименованию. Всего в перечне 566 таких объектов. В частности, в перечне указана Киевская митрополия УПЦ и управление Киевской епархии УПЦ по улице Лаврской, 15, а также все 53 региональных управления УПЦ по всей Украине.

В Киеве 15 декабря 2018 года по инициативе президента Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея прошел «объединительный собор», в котором участвовали преимущественно представители неканонических церковных структур. На него приехали только два епископа канонической Украинской православной церкви, впоследствии УПЦ запретила их в священнослужении. Итогом мероприятия в Киеве стало избрание главой новой «автокефальной церкви» Епифания Думенко. В РПЦ назвали каноническое значение «собрания» в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания едва ли выполнимой задачей.

Константинопольский патриарх 6 января передал Киеву томос об автокефалии «новой церкви». Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В РПЦ такую «автокефалию» назвали «пустышкой», а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского патриарха.