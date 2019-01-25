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Студент ГИТИСа спел для Медведева под баян один из хитов Deep purple 

РИА Новости + ещё 19 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Один из студентов ГИТИСа в Татьянин день исполнил для премьер-министра РФ Дмитрия Медведева хит его любимой рок-группы Deep purple.
Глава правительства в День студента посетил студенческий театр ГИТИСа, где недавно завершился масштабный капитальный ремонт.
Он заглянул в зрительный зал, где студенты факультета музыкального театра репетировали постановку оперетта "Аршин мал алан". Медведев занял место в первом ряду и немного понаблюдал за репетицией.
Закончив репетировать, студент 4 курса Антон Малышев, который играл на баяне, в благодарность за внимание сыграл и спел для Медведева один из хитов его любимой рок-группы Deep Purple — Smoke on the water.
Медведев такое необычное исполнение композиции отметил аплодисментами.
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