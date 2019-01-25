Студент ГИТИСа спел для Медведева под баян один из хитов Deep purple

Один из студентов ГИТИСа в Татьянин день исполнил для премьер-министра РФ Дмитрия Медведева хит его любимой рок-группы Deep purple.

Глава правительства в День студента посетил студенческий театр ГИТИСа, где недавно завершился масштабный капитальный ремонт.

Он заглянул в зрительный зал, где студенты факультета музыкального театра репетировали постановку оперетта "Аршин мал алан". Медведев занял место в первом ряду и немного понаблюдал за репетицией.

Закончив репетировать, студент 4 курса Антон Малышев , который играл на баяне, в благодарность за внимание сыграл и спел для Медведева один из хитов его любимой рок-группы Deep Purple — Smoke on the water.

Медведев такое необычное исполнение композиции отметил аплодисментами.