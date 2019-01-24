Из Калуги в Рязань отправились два грузовика икон

Калужская таможня передала рязанскому Свято-Духову монастырю 965 конфискованных икон. Эти иконы еще в 2010 году были ввезены в Россию из Греции под видом продукции народного хозяйства. По сообщению Рязанского городского сайта, таможня их задержала и отправила на экспертизу, которая показала, что иконы в окладах с художественным орнаментом изготовлены современными мастерами и культурной ценности не представляют. Иными словами, груз оказался тем, в качестве чего и был задекларирован. Тем не менее, таможня оштрафовала перевозчика на 800 тысяч рублей. Иконы были переданы в федеральную собственность и отправлены дожидаться решения своей участи на таможенный пост в Калуге. В 2016 году, спустя всего шесть лет, участь икон решилась: Скопинская епархия Рязанской митрополии РПЦ согласилась забрать их у таможенной службы . Но на оформление безвозмездной передачи конфиската РПЦ потребовалось еще два года. По сообщению Рязанского городского сайта, тщательно упакованные иконы из Калуги в Рязань везли на двух «Газелях». Машины встретили глава Скопинской епархии Феодорит, настоятель Свято-Духова монастыря отец Игнатий, монахи и послушники. Как сообщается, Феодорит отметил, что что все иконы «выполнены в очень красивой и изысканной технике». Их передадут в храмы и детские учреждения Рязанской области. Фото Рязанского городского сайта Свято-Духов монастырь — ровесник Московской государственности. Его основали в 1385 году в память о «вечной дружбе» князей Дмитрия Донского и Олега Рязанского. В советское время монастырь был закрыт, его здания использовались под светские нужды. Подворье возродили в 2013 году, а с 2017 года заработал и Свято-Духов монастырь.