Обматеренный Лукашенко белорус подал голос

Белорусскому изданию Tut.by удалось пообщаться с зачинщиком потасовки, произошедшего в минском метрополитене в середине января, когда он под крики «Чемодан — вокзал — Россия !» заставил покинуть вагон поезда мужчину в казачьей шапке-кубанке.

Александр Лукашенко. Издание отметило, что к беседе с молодым человеком журналистов побудило то, что инцидент уже дважды прокомментировал глава Белоруссии

Журналисты указали, что пришедший на интервью в вышиванке молодой человек чуть за двадцать попросил не указывать в тексте его имя и фамилию. Он рассказал, что до недавнего времени работал в государственном учреждении. «У меня заканчивался контракт. На следующий день после инцидента [в метро] мне принесли бумагу о том, что договор со мной не продлят. С руководством мы не всегда понимали друг друга, поэтому разговоры о моем увольнении были и раньше», — сообщил он.

Произошедшее в метрополитене юноша назвал политическим перформансом. «Я ехал с другом в метро и увидел на перроне человека в папахе. Подошел к нему и включил видео. Когда я стал снимать, он начал отворачиваться. Потом мы начали друг друга оскорблять. Он меня послал и зашел в вагон. Думал, я свалю. Но что-то пошло не так», — рассказал он.

Молодой человек указал, что тоже зашел в вагон, а затем сбил шапку с головы мужчины. Он подчеркнул, что в тот момент был трезв, друг друга конфликтовавшие стороны не били.

Юноша объяснил, что оппонент смутил его своей шапкой. «Использование папахи свидетельствует о причастности к субкультуре казаков. Когда человек одевается не так, как все, он ставит под угрозу собственный общественный покой. Он нарушает мое право, а я, соответственно, его», — объяснил молодой человек.

На вопрос, каким же образом шапка нарушила его права, юноша ответил, что вместе со своими друзьями пытается «противодействовать российской угрозе». «Это разборки между субкультурами, как в 1990-ых, когда конфликт мог возникнуть между, например, гопниками и панками. В общем, у нас правила такие: их активисты не трогают нас, мы их. Но раза два в месяц между нами происходят конфликты из-за футболок или лент. Когда ты в этом варишься, понимаешь, что все это естественно», — добавил молодой человек, отдельно подчеркнув, что ему было безразлично, человек какой национальности был перед ним в тот момент — дело было исключительно в шапке, с помощью которой его оппонент «демонстрировал свою принадлежность к казачьей субкультуре».

Видеозапись, по его словам, велась исключительно ради безопасности. «Если есть видео, оспорить что-то в суде становится сложно», — объяснил юноша. В интернет, отметил молодой человек, видео было выложено им и его друзьями.

Также журналисты попросили своего собеседника прокомментировать слова президента Белоруссии, который назвал произошедшее «конфликтом двух мудаков-белорусов».

«Это лучшая похвала. (…) Когда он высказался, для себя я решил: раз до этого не задержали, то уже и не задержат», — сообщил молодой человек. Мама защитника белорусской независимости о произошедшем не знает, отметил он.

С мужчиной из метрополитена после конфликта он не встречался и смысла в этом не видит. Оппонент (его имя в материале не указывается) с журналистами общаться отказался, однако известно, что его вызывали в правоохранительные органы . Пресс-служба ГУВД ситуацию пока не прокомментировала.

Видеозапись конфликта в метрополитене Минска, в ходе которого один из пассажиров заставил покинуть вагон мужчину в казачьей шапке-кубанке, была опубликована 12 января. Автор видеоролика объяснил, что увидел «пророссийского активиста» на перроне станции метро «Купаловская» и начал снимать его на видео. Он отметил, что мужчина в шапке находился в состоянии алкогольного опьянения, и начал оскорблять его. После этого конфликт между ними переместился в вагон поезда. Автор ролика предъявил оппоненту претензии и вынудил того покинуть вагон. Свое противостояние с мужчиной в кубанке автор ролика завершил фразой «Чемодан — вокзал — Россия!» на белорусском языке. «Я ничего не имею против казаков, когда они живут на Кубани, например. Но здесь они угрожают белорусской независимости. Мы с друзьями не первый раз ставим таких людей на место», — позже объяснил автор ролика.