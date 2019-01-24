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Главные события четверга 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters

«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал разговоры о прощенных долгах за газ «беспочвенными». По его словам, работа по взысканию неоплаченной суммы в регионе не останавливалась. По словам руководителя, пока суд «не списал ни одного рубля».

Порошенко шокировал Израиль пиджаком в ширинке

Президент Украины Петр Порошенко «опозорился» в Израиле, заправив пиджак в ширинку, сообщает «Федеральное агентство новостей».

"Майдан" в Венесуэле: слышны взрывы

Ожесточенные столкновения, сопровождаемые мощными взрывами, идут в одном из районов столицы Венесуэлы, сообщает телеканал TVV в Twitter.

Россия строит триллионный маршрут для всего мира

На развитие и поддержку Северного морского пути (СМП), кратчайшего в мире судоходного маршрута из Европы в Азию, Россия планирует в ближайшие пять лет потратить огромные деньги — почти триллион. Несмотря на весь грандиозный потенциал, Севморпуть все еще остается малоэффективной и невостребованной транспортной артерией.

Захарова ответила на предложение Чубайса

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что ей нужно стать ведущей «Дома-2».

Меркель пошла против Трампа

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе c "пламенной речью" и призывом в защиту системы многосторонних отношений, пишет немецкое издание Bild.

Канадский хоккеист напал на россиянина на льду

В сети появилось видео, как защитник «Ванкувер Кэнакс» канадец Эрик Гудбрансон пробежал с одного конца ледовой арены на другой, чтобы устроить драку с российским нападающим «Каролины Харрикейнс» Андреем Свечниковаым. Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

Назван инструмент для уничтожения Украины

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что безвизовый режим между Украиной и ЕС — это инструмент уничтожения Украины, отметив, что это приводит к тому, что украинцы массово эмигрируют.

Карьера Рогозина повисла на волоске

«Хватит болтать». Именно такими словами высказался в адрес Дмитрия Рогозина глава правительства России Дмитрий Медведев. Столь жесткая критика руководителя одной из важнейших высокотехнологичных госкорпораций России — Роскосмоса — и со столь высокой трибуны звучит, пожалуй, впервые. Какие ошибки на своем посту совершил Рогозин — и что теперь будет с его карьерой?

Москву засыпет снегом

На выходных 26 и 27 января на Москву и Подмосковье обрушится самый сильный за зиму снегопад. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
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Другое , Дмитрий Медведев , Дмитрий Рогозин , Рамзан Кадыров , Петр Порошенко , Мария Захарова , Ангела Меркель , Михаил Саакашвили , Анатолий Чубайс , Эрик Гудбрансон , Роснано , МИД , ЕС , Роскосмос , Правительство РФ , РИА ФАН , Чеченская Республика
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