«Наводим порядок»: почему в Чечне не платят за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал разговоры о прощенных долгах за газ «беспочвенными». По его словам, работа по взысканию неоплаченной суммы в регионе не останавливалась. По словам руководителя, пока суд «не списал ни одного рубля».
Порошенко шокировал Израиль пиджаком в ширинке
Президент Украины Петр Порошенко «опозорился» в Израиле, заправив пиджак в ширинку, сообщает «Федеральное агентство новостей».
"Майдан" в Венесуэле: слышны взрывы
Ожесточенные столкновения, сопровождаемые мощными взрывами, идут в одном из районов столицы Венесуэлы, сообщает телеканал TVV в Twitter.
Россия строит триллионный маршрут для всего мира
На развитие и поддержку Северного морского пути (СМП), кратчайшего в мире судоходного маршрута из Европы в Азию, Россия планирует в ближайшие пять лет потратить огромные деньги — почти триллион. Несмотря на весь грандиозный потенциал, Севморпуть все еще остается малоэффективной и невостребованной транспортной артерией.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook прокомментировала заявление главы «Роснано» Анатолия Чубайса о том, что ей нужно стать ведущей «Дома-2».
Меркель пошла против Трампа
Канцлер ФРГ Ангела Меркель выступила на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе c "пламенной речью" и призывом в защиту системы многосторонних отношений, пишет немецкое издание Bild.
Канадский хоккеист напал на россиянина на льду
В сети появилось видео, как защитник «Ванкувер Кэнакс» канадец Эрик Гудбрансон пробежал с одного конца ледовой арены на другой, чтобы устроить драку с российским нападающим «Каролины Харрикейнс» Андреем Свечниковаым. Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ.
Назван инструмент для уничтожения Украины
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что безвизовый режим между Украиной и ЕС — это инструмент уничтожения Украины, отметив, что это приводит к тому, что украинцы массово эмигрируют.
Карьера Рогозина повисла на волоске
«Хватит болтать». Именно такими словами высказался в адрес Дмитрия Рогозина глава правительства России Дмитрий Медведев. Столь жесткая критика руководителя одной из важнейших высокотехнологичных госкорпораций России — Роскосмоса — и со столь высокой трибуны звучит, пожалуй, впервые. Какие ошибки на своем посту совершил Рогозин — и что теперь будет с его карьерой?
Москву засыпет снегом
На выходных 26 и 27 января на Москву и Подмосковье обрушится самый сильный за зиму снегопад. Об этом сообщает портал «Метеоновости».