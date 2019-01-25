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Памятник Суворову, демонтированный в Киеве, передадут в музей Швейцарии 

РИА Новости + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 25 янв — РИА Новости. Памятник российскому полководцу Александру Суворову, демонтированный во дворе Киевского военного лицея, планируют передать в музей в Швейцарии, сообщила пресс-служба Украинского института национальной памяти.
"Во вторник, 29 января, запланирована встреча представителей министерства обороны с военным атташе посольства Швейцарии на Украине. По предварительной договоренности, памятник будет передан в один из швейцарских музеев Суворова", — говорится в сообщении.
В декабре экспертная комиссия министерства культуры Украины единогласно приняла решение о переносе памятника Александру Суворову со двора Киевского военного лицея. В четверг монумент демонтировали и открыли мемориальную таблицу теоретику украинского национализма Дмитрию Донцову.
Во времена СССР учебное заведение носило имя российского полководца Александра Суворова, бюст которого установлен во дворе учебного учреждения. В 1998 году кабинет министров Украины присвоил лицею имя Ивана Богуна — участника восстания Богдана Хмельницкого.
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Другое , Украина , Александр Суворов , Дмитрий Донцов , Министерство обороны , Правительство Украины , РИА Новости , Швейцария
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