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Депутат Госдумы готов выкупить демонтированный в Киеве памятник Суворову 

РИА Новости + ещё 25 27 минут назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Андрей Козенко готов лично выкупить демонтированный в Киеве памятник русскому полководцу Александру Суворову.
В декабре экспертная комиссия министерства культуры Украины единогласно приняла решение о переносе памятника Суворову со двора Киевского военного лицея. В четверг монумент демонтировали и открыли мемориальную таблицу теоретику украинского национализма Дмитрию Донцову. Пресс-служба Украинского института национальной памяти сообщила, что памятник планируют передать в музей Швейцарии.
Козенко подчеркнул, что готов лично выкупить памятник.
"Киев избавляется от памятника Суворову, для них вполне логично. Наверное, понимают, что не заслуживают нынешние преступники у власти, чтобы рядом с ними находились такие великие полководцы. Очень надеюсь, что нищенское экономическое положение заставит их согласиться на мое предложение. Искренне хотелось бы верить, что памятник окажется в том месте, где заслуги Суворова чтут и на него равняются", — приводит слова Козенко его пресс-служба.
Во времена СССР лицей в Киеве носил имя полководца Суворова, его бюст был установлен во дворе учебного учреждения. В 1998 году кабинет министров Украины присвоил лицею имя Ивана Богуна — участника восстания Богдана Хмельницкого.
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Другое , Украина , Александр Суворов , Андрей Козенко , Дмитрий Донцов , Правительство Украины , Госдума , РИА Новости , Симферополь
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