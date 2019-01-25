Депутат Госдумы готов выкупить демонтированный в Киеве памятник Суворову

В декабре экспертная комиссия министерства культуры Украины единогласно приняла решение о переносе памятника Суворову со двора Киевского военного лицея. В четверг монумент демонтировали и открыли мемориальную таблицу теоретику украинского национализма Дмитрию Донцову . Пресс-служба Украинского института национальной памяти сообщила, что памятник планируют передать в музей Швейцарии.

Козенко подчеркнул, что готов лично выкупить памятник.

"Киев избавляется от памятника Суворову, для них вполне логично. Наверное, понимают, что не заслуживают нынешние преступники у власти, чтобы рядом с ними находились такие великие полководцы. Очень надеюсь, что нищенское экономическое положение заставит их согласиться на мое предложение. Искренне хотелось бы верить, что памятник окажется в том месте, где заслуги Суворова чтут и на него равняются", — приводит слова Козенко его пресс-служба.