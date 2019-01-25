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Монахини с песней We Will Rock You покорили соцсети 

360tv.ru + ещё 7 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Интернет взорвал видеоролик с монахинями из Испании, которые исполнили песню We Will Rock You британской рок-группы Queen. Видео опубликовали в Facebook.
За шесть дней запись посмотрели 16 миллионов раз, сообщила «Газета.ru».
https://www.facebook.com/MusicWorldViral/videos/2247552571930301/
По данным El Espanol, монахини числятся в хоре Дочерей Святого Павла, сестринской общины из Бостона.
«Таким образом становятся ясны причины их пристрастия к музыке», — написало издание.
На кадрах видно, что съемки проходили в помещении. Две монахини стоят, остальные сидят за накрытыми столами. Все они подпевают и в ритм музыке хлопают в ладоши и стучат по столу.
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Другое , Газета.Ru , Испания
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