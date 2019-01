Монахини с песней We Will Rock You покорили соцсети

Интернет взорвал видеоролик с монахинями из Испании , которые исполнили песню We Will Rock You британской рок-группы Queen. Видео опубликовали в Facebook. https://www.facebook.com/MusicWorldViral/videos/2247552571930301/ За шесть дней запись посмотрели 16 миллионов раз, сообщила «Газета.ru» По данным El Espanol, монахини числятся в хоре Дочерей Святого Павла, сестринской общины из Бостона. «Таким образом становятся ясны причины их пристрастия к музыке», — написало издание. На кадрах видно, что съемки проходили в помещении. Две монахини стоят, остальные сидят за накрытыми столами. Все они подпевают и в ритм музыке хлопают в ладоши и стучат по столу.