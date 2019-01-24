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Минтруд назвал основную причину сокращения населения России 

Rambler News Service + ещё 5 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
По итогам 2018 года в России наблюдается естественная убыль населения, в первую очередь это связано со значительным снижением числа женщин в фертильном возрасте, что обусловлено наложившимися друг на друга демографическими провалами в сороковые и девяностые годы, заявили в пресс-службе Минтруда.
«К сожалению, по итогам 2018 года наблюдается естественная убыль населения. В первую очередь это связано со значительным снижением числа женщин, находящихся в фертильном возрасте, что обусловлено наложившимися друг на друга демографическими провалами в 40-е и 90-е годы», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В Минтруде напомнили, что «на этом фоне с целью максимального стимулирования в последние годы были введены дополнительные меры».
«С 1 января 2018 года вступил в силу «демографический пакет», объявленный Президентом России Владимиром Путиным. Пакет предусматривает дополнительные меры поддержки семей с детьми»., — сказали в пресс-службе.
Ранее Росстат сообщил, что численность населения России в 2018 году в среднем составила 146 837 088 человек, что на 5 314 человек меньше, чем в 2017 году. Последний раз население страны сокращалось в 2009 году.
По данным ведомства, в 2018 году численность городского населения в России составила 109 389 111 человек. Сельское население насчитывало 37 447 977 человек.
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Другое , В мире , Общество , Политика , Экономика , Владимир Путин , Росстат , Минтруд
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