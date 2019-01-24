Минтруд назвал основную причину сокращения населения России

По итогам 2018 года в России наблюдается естественная убыль населения, в первую очередь это связано со значительным снижением числа женщин в фертильном возрасте, что обусловлено наложившимися друг на друга демографическими провалами в сороковые и девяностые годы, заявили в пресс-службе Минтруда

«К сожалению, по итогам 2018 года наблюдается естественная убыль населения. В первую очередь это связано со значительным снижением числа женщин, находящихся в фертильном возрасте, что обусловлено наложившимися друг на друга демографическими провалами в 40-е и 90-е годы», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минтруде напомнили, что «на этом фоне с целью максимального стимулирования в последние годы были введены дополнительные меры».

«С 1 января 2018 года вступил в силу «демографический пакет», объявленный Президентом России Владимиром Путиным . Пакет предусматривает дополнительные меры поддержки семей с детьми»., — сказали в пресс-службе.

Ранее Росстат сообщил, что численность населения России в 2018 году в среднем составила 146 837 088 человек, что на 5 314 человек меньше, чем в 2017 году. Последний раз население страны сокращалось в 2009 году.

По данным ведомства, в 2018 году численность городского населения в России составила 109 389 111 человек. Сельское население насчитывало 37 447 977 человек.