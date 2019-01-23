Анастасия Волочкова высмеяла развод и алкогольную зависимость Шнурова

Российская балерина Анастасия Волочкова явила публике свой неизвестный ранее талант — стихосложение, ответив лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову , который ранее высмеял ее. Она выложила в своем микроблоге собственное стихотворение.

«Разводясь на всю страну, // Ну а че такова? // Делает теперь шпагат. // Как Настя Волочкова?! // Я, конечно, не поэт, // Как Сережа Шнуров. // Я умею пируэт // И молчать про дружбу // Не умею столько пить // И выглядеть фигово. // Собирать охват и хайп // На стихах про Волочкову», — написала Анастасия.

Артистка «уколола» лидера группы «Ленинград» его публичным разводом и отметила, что, в отличие от него, не может столько пить и «выглядеть фигово».

Напомним, что все началось с насмешливого стихотворения, которое Сергей Шнуров посвятил эпатажной российской балерине.

«Кто талантом небогат, // Ну, а че такова? (Здесь и далее сохранена авторская орфография — «Газета.Ru» ) // Делайте везде шпагат, // Как Н. Волочкова. // Зашумит и вам прибой. // Бросьте мысли тяжки. // В ситуации любой // Раздвигайте ляжки», — написал артист.

Ранее наставник седьмого сезона шоу «Голос» участвовал в публичной перепалке с депутатом Государственной думы Виталием Милоновым , мужчины поспорили из-за мата на эстраде. Конфликт начался с интервью Милонова «5 каналу», в котором он охарактеризовал творчество Шнурова как «отрыжку пивника».

«Сравнивать Третьяковскую галерею с притоном с проститутками невозможно. Именно это пытается соединить наша массовая индустрия культуры. Жуткий треш, мат-перемат… Чем грязнее, тем лучше… Это то, что сейчас становится популярным и приносит деньги», — сказал Милонов.

На подобное заявление фронтмен «Ленинграда» ответил в привычной для себя форме, а именно — в стихах.

«Разгорячен опять месье Милонов. // Богоугодным развозился спичем. // Нет, не о нищенском существовании миллионов, // Он речь держал и был аллегоричен. // Пророчествовал будто бы Исайя, // Законами изъяв от нас излишки, // Бородкой рыжей в гневе потрясая, // Он рассуждал о пиве и отрыжке. // О смерти Пушкина. Слова не выбирая, // Он слал проклятия и хамство источив, // Вообразил себя парламентарием от рая, // Вот и икона с ним, свеча, ключи. // Что слезы льет старик у банкомата, // Подумаешь, немного не поест. // Вот если в песнях будет меньше мата, // Тогда наладится житуха, вот те крест», — написал Сергей в своем микроблоге.

Следом в спор артиста и чиновника вмешался композитор Юрий Лоза . По мнению главного музыкального эксперта страны, оба участника перебранки — «балбесы».

«Я о них ничего не знаю и знать не хочу. Зачем мне пиарить этих ребят!» — заявил он, после чего стал рассуждать о нецензурной лексике на отечественной эстраде.

«Я не раз говорил и писал, что мат используется людьми, у которых маленький словарный запас. Если человеку не хватает нормальных цензурных слов, он вставляет мат как междометие: «Э», «У», «М», — продолжил Лоза. — Матом филигранно пользуются помоечные бомжи за гаражом. Поэтому когда интеллигентный человек говорит мне: «Я матом пользуюсь красиво», то я ему отвечаю: «Так же красиво матом пользуются помоечные бомжи!»

Также артист считает, что детей следует оградить от нецензурной лексики на законодательном уровне.

«Мы же ограничиваем детей от насилия, от определенных сцен в фильмах. Почему мы не можем оградить детей от мата? Если хочешь ругаться, собирайся в определенном месте. Курить же нельзя везде, потому что это вредит окружающим, и есть специальные кабинки для курения. Если мат раздражает людей, почему не сделать специальные места, в которых можно материться? — цитирует музыканта издание «Московский комсомолец». — Например, особые кафе, сцены для концертов, где существует возрастной ценз. Нельзя материться в детском саду, елки-палки, неужели не понятно! Введите возрастной ценз на концерты, где можно материться, стоять голым на сцене, испражняться! Пусть толковые люди сядут и примут нормальные решения. Вместо этого пиарят двух балбесов — Шнурова и Милонова».