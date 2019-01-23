В Татарстане ребенка исключили из детсада из-за сахарного диабета

В Верхнеуслонском районе Татарстана трехлетнюю девочку, которая болеет сахарным диабетом, исключили из детского сада. В администрации учреждения пояснили, что в детском саду нет специалиста, который смог бы следить за здоровьем ребенка.

Как сообщают местные СМИ, девочка Вика из села Верхний Услон ходила в детсад, но недолго. Через полтора месяца заведующая приняла решение отчислить ребенка, который нуждается в постоянном медицинском контроле: ей необходимо проводить анализ крови до и после еды. В детсаду такой медсестры нет. Родителям предложили отдать ребенка в специальную группу для детей с диабетом, однако таких учреждений в республике всего три, два из которых находятся в Казани , в 14 км от Верхнего Услона. Два раза в день преодолевать такое расстояние родители были не готовы.

Маме также предложили альтернативный вариант, сказав, что ее дочь может проводить в детсаду два часа в ее присутствии, но этот вариант также не подошел родителям девочки.

После сообщений в СМИ прокурор Татарстана Илдус Нафиков поручил прокурору Верхнеуслонского района республики проверить данные об исключении ребенка.

«Нафиков поручил прокурору Верхнеуслонского района проверить информацию о нарушениях прав ребенка-инвалида, которую исключили из детсада из-за сахарного диабета. Действиям администрации дошкольного учреждения будет дана правовая оценка», — сообщили в ведомстве.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачиной также проводит проверку по данному инциденту.

«Мы этой темой занимаемся, буквально вчера о ней узнали. Пока что-то конкретное сказать не могу по результатам нашей проверки. И прокуратура проверяет, и мы, потому что в каждой ситуации надо разобраться», — пояснила Удачина. Она добавила, что намерена встретиться с родителями ребенка, а также администрацией детсада. Как сообщает телеканал «Вести-Татарстан», результат этой проверки станет известен к концу недели.

По словам чиновницы, дети имеют право на получение дошкольного образования вне зависимости от наличия каких-либо проблем со здоровьем или диагнозов. Причиной для непосещения детсада могут стать особые медицинские противопоказания, когда ребенку опасно ходить в дошкольное учреждение. По закону отказать в приеме ребенка в детсад можно только из-за отсутствия мест, указывает она.

«Если очередь ребенка в детский сад подошла, то иных оснований для того, чтобы не принять [его], нет», — сказала Удачина. Задача любой образовательной организации — создать необходимые условия для пребывания, воспитания, ухода и присмотра детей из детского сада с любыми особенностями развития и особенностями здоровья, подчеркнула детский омбудсмен.

Координатор движения «Российским детям — доступное дошкольное образование» Кирилл Дружинин назвал решение руководства детсада «абсолютно неправомерным».

«У нас исключить ребенка можно только в случае прекращения образовательных отношений: то есть либо по заявлению родителей, либо когда ребенок уходит из детского сада в школу.

В данном случае, конечно, важно знать, был ли издан приказ об отчислении ребенка из детсада или родителей [девочки] заставили написать заявление об уходе. В любом случае это дискриминация ребенка», — рассказал он «Газете.Ru» . — Безобразие, что родителям предложили возить ребенка в другой город, поскольку по двум федеральным подзаконным актам детский сад должен находиться в 300-500 м от дома ребенка. А родители вовсе не обязаны менять место жительство ради того, чтобы ребенок ходил в детский сад».

По словам Дружинина, родители в подобных случаях должны обращаться с жалобой на заведующую детским садом в прокуратуру и в управление образования. Чтобы избежать подобной ситуации, администрация учреждения должна была обратиться в профильные комитеты с просьбой обеспечить детский сад медсестрой.

«Нужно было обратиться в комитет по образованию и в комитет по здравоохранению. Конечно, должны были принять меры, чтобы в саду появился такой медработник или хотя бы регулярно приезжал, чтобы брать анализ крови. В крайнем случае, я думаю, что воспитатели могли и самостоятельно делать анализ крови, это не так сложно», — заключил координатор движения.