Французский писатель признал Крымский полуостров российским

Французский писатель и журналист издания Le Point Патрик Бессон в своей авторской колонке под заголовком «За Крым» объяснил, почему Крымский полуостров принадлежит России , а не Украине

«Будь то в учебниках истории или в произведениях Толстого и Чехова, нет никакого упоминания об Украине, когда речь заходит о Крымской войне!» — с иронией заметил автор статьи.

В своих утверждениях автор опирался на события Крымской войны 1853-1856 годов. По мнению Бессона, Украина не имеет к ним никакого отношения.

«В 1853 году турецкий султан объявил войну не Украине, а России. Ее царь Николай I — тоже не украинец, а русский. Англия и Франция порвут отношения с Россией только в 1854 году, но нигде не будет указано о разрыве этих двух великих западных держав с Украиной. Бисмарк отказался встать на сторону России, при этом он никогда не упоминал Украину в своих пояснениях», — пояснил свою точку зрению Патрик.

Бессон подчеркнул, что не смог найти никакой информации о политических или военных связях Крымского полуострова с Украиной в этот период. Кроме того, он добавил, что украинская армия не принимала участия в обороне Севастополя в 1854 году, поскольку ее тогда в принципе не существовало.

«И не было никакого намека на гипотетический флот Украины, дислоцированный в Крыму, — написал Патрик. — Малахов курган — оплот русских солдат».

Обозреватель заявил, что Украина, которая сегодня заявляет свои права на Крымский полуостров, в свою очередь, не принимала никакого участия в подписании Парижского мирного договора 30 марта 1856 года, положившего конец Крымской войне.

«В истории эта война останется не как украинская, а как Крымская война», — заключил автор.

Журналист также напомнил читателям о таких произведениях классиков, как «Севастопольские рассказы» Льва Толстого, опубликованные в 1855 году, и «Дама с собачкой» 1899 года Антона Чехова, в которых не фигурируют ни Украина, ни что-либо связанное с ней. Он отметил, что хотя действие рассказа Чехова проходит в «излюбленном месте отдыха в Крыму» — Ялте, никто из персонажей не имеет отношения к Украине.

«Первое, что бросается в глаза: ни дама, ни маленькая собачка не имеют никакого отношения к Украине. Кафе «Верне», где Гуров встречает Анну, не украинское, а, как следует из названия, французское. В этом прекрасном тексте, как и во всем рассказе, автор ни разу не упомянул Украину, — добавил он.

— Когда Анна, осознавая свою ошибку, восклицает «я никогда не была счастлива, а теперь я несчастна», она не думает проклинать эту поездку на Украину, во время которой она потеряла свою честь, потому что Крым для нее, как и для всех русских, на протяжении веков находился в России».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров вошел в состав России, а Севастополь стал городом федерального значения. Часть стран, входящих в состав ООН, до сих пор отказываются признавать законность присоединения Крыма к России. В 2016 году представитель МИД Франции Ромен Надаль заявил, что считает референдум «незаконным».

Крымская война 1853–1856 годов — война между Российской империей с одной стороны и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства — с другой. Кульминацией Крымской войны стала оборона Севастополя. 30 марта 1856 года был подписан Парижский мирный договор, в соответствии с которым Россия лишалась права иметь военный флот и базы на Черном море и уступала Турции южную часть Бессарабии.

В 1871 году Россия добилась отмены запрета держать военно-морской флот в Черном море, согласно Лондонской конвенции, которая пересмотрела условия Парижского договора. В 1878 году Россия смогла вернуть утраченные территории по итогам Русско-турецкой войны 1877—1878 годов.

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