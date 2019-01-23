Долго и упорно. Почему Японии не выгодно быстрое разрешение вопроса о Курилах

Как сообщил в день встречи лидеров двух стран телеканал TBS со ссылкой на источники, в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии опасаются, что переговоры с Москвой могут затянуться. Однако на самом деле Токио это лишь на руку.

Долгий путь к старому соглашению

Ситуация, в которой две крупные экономические державы (одна из них — ядерная) с взаимным товарооборотом $20 млрд не смогли заключить мирный договор по результатам Второй мировой войны, представляется ненормальной как в Москве, так и в Токио. Подписанная в 1956 году Совместная декларация СССР и Японии предусматривала передачу Токио в качестве жеста доброй воли острова Шикотан и необитаемых островов Малой Курильской гряды (Хабомаи).

Передача островов не состоялась из-за давления Вашингтона на Токио: в 1960 году японское правительство подписало договор о сохранении в стране американского военного присутствия, что в условиях продолжавшейся холодной войны для СССР было неприемлемо.

С тех пор официальная позиция Москвы заключалась в том, что суверенитет всех южнокурильских островов не подлежит обсуждению, а требования Токио вернуть "оккупированные северные территории" противоречат статье Устава ООН о незыблемости итогов Второй мировой.

Однако в ноябре 2018 года по результатам встречи Путина и Абэ в Сингапуре стороны заявили о готовности выстраивать переговорный процесс на основе декларации 1956 года. О том, что РФ заинтересована в таком подходе, Путин заявил и в январе.

В то же время японское агентство Kyodo со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Абэ готов ограничиться лишь претензиями на Шикотан и Хабомаи в обмен на договор.

"Эвентуальные рассуждения"

Отвечая на вопрос о возможной реакции Москвы в ответ на такое предложение, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что от Токио таких предложений не поступало, "поэтому здесь какие-то эвентуальные рассуждения вряд ли уместны, они не способствуют успеху переговоров".

В Японии по результатам очередной встречи Путина и Абэ ограничились лишь заявлением об "отличном старте 2019 года" для отношений Москвы и Токио. Как заявил генсек кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга, вопрос мирного договора с Россией — "не такая простая проблема, которую можно решить сразу по итогам нескольких переговоров".

По мнению руководителя Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, у лидеров двух стран есть еще несколько лет для решения вопроса о Курилах. "Пока Путин и Абэ встречаются, окно возможностей существует, но никто не знает, кто придет им на смену и как он будет настроен", — сказал Кистанов в беседе с ТАСС

Президент Путин был избран на шестилетний срок в 2018 году. В том же году премьер-министр Абэ был в третий раз переизбран на трехлетний срок лидера ЛДП.

Глас народа

О том, что Россия ни в коем случае не пойдет на передачу Японии Итурупа и Кунашира, на которые приходится 93% площади южных Курильских островов, говорит хотя бы тот факт, что в конце 2018 года на этих островах состоялась церемония торжественного заселения новых общежитий для военных.

Однако поколения японцев, которым внушали, что "северные территории" были не утеряны после капитуляции Токио во Второй мировой войне, а "незаконно оккупированы", не готовы ограничиться лишь малым островом и грядой.

По данным соцопроса, проведенного в январе японской телерадиокомпанией NHK, на передачу Японии взамен на мирный договор исключительно Шикотана и Хабомаи согласно лишь 10% респондентов. Данные опроса, проведенного Fuji TV и Sahkei shimbun, также не свидетельствуют о готовности японцев смириться с утратой Курил. За передачу сначала двух островов, а затем за продолжение переговоров еще по двум высказалось почти 44% опрошенных. Еще 32,9% выступило за одновременную передачу Токио всех четырех островов.

Даже на незначительное изменение общественного мнения по этому вопросу в Японии понадобится немало времени. Поэтому чем позже Токио заключит с Москвой мирный договор, тем меньше недовольства среди населения Японии вызовет закрепленная договором утрата островов.

В июне 2019 года в стране пройдут выборы в верхнюю палату парламента — Палату советников. В ней ЛДП занимает больше половины мест. Однако, как напоминает портал nippon.com, на выборах 2007 года ЛДП уступила контроль над верхней палатой оппозиционной Демократической партии . Как сообщает портал, шансы японской оппозиции на победу в 2019 году невелики, особенно если противники ЛДП не смогут объединиться.

При этом в декабре 2018-го газета Mainichi shimbun сообщала, что Абэ опасается падения собственной популярности и его восприятия обществом как "хромой утки" (англ. lame duck) — политика, чей последний срок на посту главы государства скоро завершится.

Александр Мосесов