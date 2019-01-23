об очередном раунде переговоров Владимира Путина и Синдзо Абэ

«Уже понятно, что при сохранении нынешнего статус-кво никто и ничто никуда не сдвинется. Но статус-кво не устраивает Японию , так как ни на йоту не приближает их к новому обретению — а не возвращению! — островов. Нас же категорически не устраивает затянувшееся более чем на десять лет нахождение американцев в Японии. При этом именно американцы продолжают эту тему раздувать, толкая Японию на конфликт, который, по их замыслу, должен обосновать продление их военного присутствия в Японии».

Для России вопрос принадлежности островов не стоит, нас интересует на данный момент только мирный договор. Японии мирный договор безразличен, ибо она находится в состоянии американской военной оккупации после варварских бомбардировок Хиросимы и Нагасаки (единственного в истории человечества прецедента использования ядерного оружия), унижена и подавлена, лишена суверенитета, а её безопасность всецело в руках США . Мало того, японцы сегодня даже не имеют такой привилегии — говорить от своего имени, думать за себя, самим определять свою судьбу. «Отбросьте химеру совести, — говорят им американские опекуны, — Вашингтон думает за вас».

Но как японцы вообще оказались в такой унизительной ловушке? Ещё в Ялте в феврале 1945 года по просьбе американского президента Рузвельта Советский Союз взял на себя обязательство вступить в войну с Японией через три месяца после разгрома Германии . У США просто не было ни сил, ни возможностей для принуждения Японии к миру. Силами советских Забайкальского, а так же Первого и Второго дальневосточных фронтов японская Квантунская армия была окружена и разбита в Маньчжурии, а также на Южном Сахалине и Курильских островах, что и закончилось подписанием Акта о капитуляции Японии 2 сентября 1945. Всё честно и в равном бою, где Япония хоть и потерпела поражение, но сохранила достоинство. СССР на правах победителя получил Курильские острова.

Однако США осуществили беспрецедентную по своей дикости людоедскую акцию. На два мирных японских города, где вообще не было никакой военной инфраструктуры, а тем более военных объектов, 6 и 9 августа 1945 года Америка сбросила две атомные бомбы, что привело не только к чудовищным разрушениям и человеческим жертвам, но и к полному моральному унижению Японии. Ещё раз вскрыв свою античеловеческую суть, США, как и много раз позднее, самоутвердились за счёт расправы над мирным и беззащитным населением с недосягаемого расстояния при уже побеждённой армии, чтобы покарать и унизить, раздавив морально и физически. Вот как США засвидетельствовали своё участие в войне с Японией — тут же на этом основании начав претендовать на её раздел.

За свою бесчеловечную акцию США потребовали ни много ни мало самый крупный японский остров Окинава, который составляет, собственно, значительную часть самой Японии и который находился в ведении американской администрации до 1972 года. Это не значит, что сейчас не находится, просто лишь немного изменилась формулировка. Сравните, как говорится, масштаб разрушений.

Четыре маленьких острова Курильской гряды за честную победу с сохранением достоинства и без ущерба гражданскому населению — и большая часть Японии с моральным унижением за варварскую атомную бомбардировку мирных городов с уничтожением сотен тысяч ни в чём не повинных людей.

Но на этом американская активность в Японии не закончилась, а, скорее, только началась. В 1951 году США инициируют так называемый Сан-Францисский договор, который должен был официально завершить Вторую мировую войну, определив репарации и обязательства. Однако благодаря усилиям американской стороны формулировки договора оказались такими, что Советский Союз, главный победитель во Второй мировой войне, просто отказался его подписать.

В тексте договора, в частности, были не закреплены территориальные права Китая на Тайвань, Пескадорские и Парасельские острова, но не это главное для нас. Главная коллизия заключалась в том, что по условиям договора Япония признавала утрату своего суверенитета и отказывалась от «всех прав, правооснований и претензий на Курильские острова и на ту часть острова Сахалин и прилегающих к нему островов, суверенитет над которыми Япония приобрела по Портсмутскому договору от 5 сентября 1905 года», но при этом суверенитет СССР над Южным Сахалином и Курильскими островами не был зафиксирован. То есть они как бы повисли в юридической неопределённости.

Мало того, спустя некоторое время американский конгресс внёс в договор поправку о том, что США вообще (отдельно это подчеркнув) не признают суверенитета СССР над Курильскими островами. Чем, по сути, навязали повестку островов Японии, которая до этого даже не заикалась ни о каких островах, понимая, что это неизбежная жертва за поражения в войне, плата за неправильно выбранную сторону.

Дальше — больше. В 1956 году СССР в лице Николая Булганина и Дмитрия Шепилова в Москве подписал советско-японскую декларацию о нормализации отношений, в результате чего состояние войны между Японией и СССР было прекращено. Согласно декларации (не договора, а именно фиксации добрых намерений), СССР признавал возможность передачи Японии — в качестве жеста доброй воли — острова Шикотан и группы островов Хабомаи после того, как между СССР и Японией будет подписан мирный договор. Именно после и именно в качестве жеста доброй воли, а не в качестве обязательства. Однако такой ход событий не устроил американцев, и в 1960 году Японии был навязан другой договор.

19 января 1960-го был подписан Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, согласно которому США получали возможность создавать и использовать военные базы на территории Японии, а также размещать на них любое количество вооружённых сил. Сразу же после этого, 27 января 1960 года, советская сторона отзывает свою подпись из-под декларации 1956 года, что снимает с повестки какое-либо обсуждение передачи островов, делая декларацию юридически ничтожной. Буквально: советское правительство отказалось рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это «приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками». На этом, собственно, в вопросе передачи островов была поставлена точка. С тех пор ничего не изменилось. Американские базы по-прежнему в Японии, а территория, используемая американскими войсками, с тех пор только расширилась и продолжает расширяться по всему миру.

И всё же на нынешних переговорах между Путиным и Абэ была зафиксирована «интенсификация контактов». Что бы это значило? Согласно договору 1960 года, подписанному, кстати, дедушкой нынешнего премьера по материнской линии, японские власти разрешили американцам пользоваться военными базами на своей территории в течение последующих 10 лет. То есть договор был рассчитан на 10 лет, по истечении которых любая из сторон имела право его денонсировать. Имела право! Но не денонсировала. Но может.

Уже понятно, что при сохранении нынешнего статус-кво никто и ничто никуда не сдвинется. Но статус-кво не устраивает Японию, так как ни на йоту не приближает их к новому обретению — а не возвращению! — островов. Нас же категорически не устраивает затянувшееся более чем на десять лет нахождение американцев в Японии.

При этом именно американцы продолжают эту тему раздувать, толкая Японию на конфликт, который, по их замыслу, должен обосновать продление их военного присутствия в Японии.

Но мало ли чего хотят американцы. Мы, Россия и Япония, должны исходить из своих интересов, если для нас имеет значение собственный суверенитет и гордость за свою историю. Для нас идеальный сценарий может выглядеть так: США по инициативе японской стороны и на основании договора 1960 года уходят из Японии. Которая обретает тем самым нейтральный статус, восстанавливая суверенитет. И вот тогда вновь открываются условия для реализации декларации 1956 года: мы подписываем мирный договор, после чего, возможно, в качестве жеста доброй воли (а русские, как известно, очень добрые) Россия передаёт Японии остров Шикотан и группу скал Плоские, называемую в Японии Хабомаи.

Но и эта история может иметь продолжение, а именно: нейтральная суверенная Япония, являясь, по сути, несмотря на своё островное расположение, фрагментом евразийской цивилизации (по своей культуре, традициям, глубине и системе ценностей), входит в евразийский блок с участием России. Желательно через создание геополитической оси Берлин — Москва — Токио, становясь абсолютным и безусловным военным, стратегическим и геополитическим союзником России, что полностью снимает беспокойство в вопросах безопасности.

Новые союзники по евразийскому блоку — Россия и Япония — строят совместные военно-морские базы на островах и вместе контролируют Тихий океан, дабы в нём не доминировала никакая другая сила. Тем более чтобы над ним не властвовали наши — России и Японии — геополитические оппоненты. Япония таким образом вновь примкнёт к теперь уже четырём островам Курильской гряды — Итурупу, Кунаширу, Шикотану и Хабомаи — ради мира и безопасности в регионе. Эта идея кажется невероятной? Но история делается только через движение от идеи (сколь бы головокружительной она ни казалась) к её воплощению. Япония и острова вполне могут быть вместе. Но только без Америки и в составе евразийского блока. Вместе с Россией.

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