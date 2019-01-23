В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона

ФСБ проводит обыски в Крыму по месту жительства двух членов незаконного «Батальона имени Номана Челебиджихана», сформированного на территории Украины . Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что указанные лица являются участниками незаконного вооруженного формирования, действующего в приграничных районах Херсонской области Украины», — отмечается в сообщении ЦОС.

Имена двух подозреваемых не раскрываются. В их отношении возбуждены уголовные дела об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства — часть 2-я статьи 208-й УК РФ. Боевикам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Батальон имени Номана Челебиджихана — крымскотатарское националистическое формирование, принимавшее участие в блокаде Крыма. Сообщается, что его члены также воевали в Донбассе на стороне украинских силовиков, выступая как диверсанты. Численность батальона составляет около 250 человек.

Свое название «нацбат» получил в честь крымскотатарского политического и духовного деятеля Челеби Челебиева, известного также как Номан Челебиджихан. После Октябрьской революции Челебиджихан выступил как глава совета министров «Крымской народной республики», крымскотатарского государственного образования, просуществовавшего чуть менее месяца. Одновременно с министерской должностью он стал первым муфтием мусульман Крыма, а спустя сто лет был поднят на флаг современными крымскотатарскими националистами.

В сентябре 2015 года по инициативе группы лидеров « Меджлиса крымскотатарского народа » (организация запрещена в России) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) была начата «гражданская блокада Крыма», имевшая целью прекращение поставок продовольствия, сообщает НСН. Была также перекрыта железнодорожная ветка, по которой осуществлялись поставки сырья для промышленных предприятий Крыма.

В октябре 2015 года крымскотатарские и украинские националисты начали «энергоблокаду» Крыма — они взорвали опоры линий электропередач на территории Херсонской области, желая «отрубить» свет на полуострове. В течение двух последующих недель они препятствовали восстановлению опор ЛЭП и возобновлению электроснабжения Крыма.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Крыму сохраняются угрозы со стороны властей Украины. По его словам, украинские националисты угрожают общественно-политической и социально-экономической ситуации. Кроме того, определенные опасения вызывает деятельность членов «Меджлиса крымско-татарского народа».

Начальник пограничной службы ФСБ генерал Владимир Кулишов также сообщал, что угроза проникновения диверсантов и террористов на территорию Крыма сохраняется. При этом украинские радикалы пытаются совершать провокационные действия в отношении пересекающих государственную границу россиян, грубят и применяют физическую силу, добавил он. Кроме того, генерал Кулишов заявил, что сохраняются риски контрабандного перемещения через границу оружия и боеприпасов.

ФСБ довольно часто ловит в Крыму экстремистов и украинских шпионов. Так, в начале мая 2018 года в Севастополе был задержан местный житель 1986 года рождения, подозревающийся в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России) (запрещена в РФ). По месту жительства молодого мужчины сотрудниками был проведен обыск, обнаружена и изъята экстремистская литература, издаваемая международной террористической организацией «Хизб ут-Тахрир», а также агитационные листовки.