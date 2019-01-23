В Крыму ФСБ пришла с обысками к бойцам украинского нацбатальона 

ФСБ проводит обыски в Крыму по месту жительства двух членов незаконного «Батальона имени Номана Челебиджихана», сформированного на территории Украины. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
«Установлено, что указанные лица являются участниками незаконного вооруженного формирования, действующего в приграничных районах Херсонской области Украины», — отмечается в сообщении ЦОС.
Имена двух подозреваемых не раскрываются. В их отношении возбуждены уголовные дела об участии в незаконном вооруженном формировании на территории иностранного государства — часть 2-я статьи 208-й УК РФ. Боевикам грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Батальон имени Номана Челебиджихана — крымскотатарское националистическое формирование, принимавшее участие в блокаде Крыма. Сообщается, что его члены также воевали в Донбассе на стороне украинских силовиков, выступая как диверсанты. Численность батальона составляет около 250 человек.
Свое название «нацбат» получил в честь крымскотатарского политического и духовного деятеля Челеби Челебиева, известного также как Номан Челебиджихан. После Октябрьской революции Челебиджихан выступил как глава совета министров «Крымской народной республики», крымскотатарского государственного образования, просуществовавшего чуть менее месяца. Одновременно с министерской должностью он стал первым муфтием мусульман Крыма, а спустя сто лет был поднят на флаг современными крымскотатарскими националистами.
В сентябре 2015 года по инициативе группы лидеров «Меджлиса крымскотатарского народа» (организация запрещена в России) (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) была начата «гражданская блокада Крыма», имевшая целью прекращение поставок продовольствия, сообщает НСН. Была также перекрыта железнодорожная ветка, по которой осуществлялись поставки сырья для промышленных предприятий Крыма.
В октябре 2015 года крымскотатарские и украинские националисты начали «энергоблокаду» Крыма — они взорвали опоры линий электропередач на территории Херсонской области, желая «отрубить» свет на полуострове. В течение двух последующих недель они препятствовали восстановлению опор ЛЭП и возобновлению электроснабжения Крыма.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что в Крыму сохраняются угрозы со стороны властей Украины. По его словам, украинские националисты угрожают общественно-политической и социально-экономической ситуации. Кроме того, определенные опасения вызывает деятельность членов «Меджлиса крымско-татарского народа».
Начальник пограничной службы ФСБ генерал Владимир Кулишов также сообщал, что угроза проникновения диверсантов и террористов на территорию Крыма сохраняется. При этом украинские радикалы пытаются совершать провокационные действия в отношении пересекающих государственную границу россиян, грубят и применяют физическую силу, добавил он. Кроме того, генерал Кулишов заявил, что сохраняются риски контрабандного перемещения через границу оружия и боеприпасов.
ФСБ довольно часто ловит в Крыму экстремистов и украинских шпионов. Так, в начале мая 2018 года в Севастополе был задержан местный житель 1986 года рождения, подозревающийся в участии в террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация запрещена в России) (запрещена в РФ). По месту жительства молодого мужчины сотрудниками был проведен обыск, обнаружена и изъята экстремистская литература, издаваемая международной террористической организацией «Хизб ут-Тахрир», а также агитационные листовки.
В конце зимы прошлого года ФСБ опубликовала видеозапись задержания гражданина Украины Константина Давыденко, обвиняемого в шпионаже в пользу СБУ. В отношении Давыденко было заведено уголовное дело по статье 276 Уголовного кодекса РФ «Шпионаж», предусматривающей лишение свободы сроком до 20 лет.