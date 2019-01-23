Медведев потребовал от Роскосмоса меньше болтать

Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с резкой критикой в отношении руководства Роскосмоса , по сути повторив основные претензии к госкорпорации, которые выдвигаются в последние месяцы, и призвав менеджмент помалкивать и побольше работать.

«Это бросается в глаза, надо заканчивать с прожектерством, хватит болтать о том, куда мы полетим в 30-м году, надо работать, меньше говорить и больше делать,

активно заниматься коммерциализацией нашей космической отрасли и увеличением доли России на международном рынке. Это очень важная задача», — сказал Медведев на совещании о развитии корпорации Роскосмос.

Космическая отрасль может быть коммерчески успешной, но Россия пока далека от этого, заявил премьер-министр. «Не стоит забывать, что космос — это большой рынок, на котором существует реальная конкуренция, и здесь нужно серьезно работать, чтобы на этом рынке остаться. Ракетно-космическая отрасль может в сегодняшних условиях и должна быть коммерчески успешной. Мы пока от этого достаточно далеки», — сказал он по итогам совещания, передает РИА «Новости»

При этом глава правительства затронул проблемы, связанные со сроком строительства второй очереди нового российского космодрома Восточный, заявив, что нынешняя динамика строительства не позволяет подготовить его к запуску тяжелой ракеты в 2021 году.

«Очевидно, что та динамика, которая есть, она не позволяет в эти сроки уложиться, значит, необходимы усилия, необходимо предпринять все зависящее от структур, которые этим занимаются, для выполнения соответствующей стройки», — сказал Медведев. Ранее Дмитрий Рогозин заявлял, что строительство стартового комплекса для «Ангары» на Восточном планируется завершить в 2022 году. По его словам, первый пуск ракеты «Ангара» с него намечается в 2023 году.

Наконец, глава правительства назвал объем бюджетного финансирования, который будет направлен на развитие космической отрасли в 2019-2011 годы.

«Запланированный объем бюджетного финансирования на ближайшие три года составит более 515 миллиардов рублей,

эти деньги должны быть эффективно использованы для того, чтобы наращивать и наши орбитальные возможности, и для создания носителя сверхтяжелого класса, выполнения программы пилотируемых полетов», — сказал Медведев. — По сути это инвестиции в развитие высокотехнологичных производств и связанных с ними научных и инженерных разработок».

Совещание в премьер-министром проходило на непростом информационном фоне, который окружает Роскосмос в последние месяцы и годы. Среди основных претензий к госкорпорации — аварийные пуски и неэффективное расходование средств.

В середине июля в головном институте Роскосмоса — Центральном НИИ машиностроения — прошли обыски по уголовному делу о государственной измене. В кабинеты некоторых сотрудников института, занимающегося, в частности, исследованиями и технологическими разработками в области ракетостроения, пришли сотрудники ФСБ . Обыск также прошел в московском офисе Объединенной ракетно-космической корпорации : здесь силовики явились в кабинет директора исследовательско-аналитического центра организации Дмитрия Пайсона.

В августе в Подмосковье были задержаны по делу о мошенничестве заместитель гендиректора космической госкорпорации «Энергия» Алексей Белобородов и двое его подчиненных. До этого Бабушкинский районный суд Москвы вынес решение о повторном аресте гендиректора АО «Научно-производственное объединение имени Лавочкина» Сергея Лемешевского , которого обвинили в хищении более 330 млн руб у Роскосмоса.

Объектом очередной критики Роскосмос стал в сентябре после обнаружения в обшивке российского корабля «Союз» кем-то просверленного отверстия. Наконец, главной неудачей отечественной космонавтики ушедшего года стала авария при старте пилотируемого корабля «Союз», случившаяся 11 октября.

При этом из уст руководства отрасли все чаще звучат слова о будущих проектах и ракетах, сроки исполнения которых заведомо выходят за границы текущей Федеральной космической программы, которую и так постоянно урезают.

Так, Рогозин в октябре заявил, что Россия планирует создать на Луне долгосрочную посещаемую базу к 2030 году. По словам главы корпорации, изучать лунную поверхность планируется с помощью роботов-аватаров. «Речь идет именно о создании долгосрочной базы, естественно, не обитаемой, а посещаемой. Но в основном — это переход на роботизированные системы,

на аватары, которые будут решать задачи на поверхности Луны», — сказал Рогозин.

Позднее генеральный конструктор пилотируемых комплексов РКК «Энергия» Евгений Микрин выступил с презентацией, из которой следует, что российские космонавты высадятся на Луне с 14-суточной миссией после 2030 года.

Все эти заявления звучат на фоне постоянных отказов работающих спутников и переносов текущих миссий, которые вызывают критику у независимых экспертов отрасли. Так, давно ожидаемая экспедиция «Луна-25», запланированная ранее на 2019 год, оказалась перенесена на два года, постоянно откладывается запуск другой научной миссии «Спектр-РГ».