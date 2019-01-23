В Минобороны Германии призвали Россию «играть по правилам»

России стоит играть по правилам, а её западным соседям быть сильными и запастись терпением. Об этом, выступая на экономическом форуме в Давосе , заявила глава Минобороны Германии Урсула фон дер Ляйен.

«В наших интересах убедить Россию играть больше по правилам и в этом смысле вернуться к прошлому, от которого она тоже преуспеет. Хочу выразиться ясно, играть по правилам — это означает порядок, основанный на правилах, ничего иного. Уважать суверенитет других стран, например», — цитирует Интерфакс министра.

По её словам, западным соседям России следует быть сильными и проявлять выдержку.

«Россия не уважает слабость… С другой стороны, Россия — это наш сосед, она будет нашим соседом, остаётся им, и нам нужно с этим работать. Поэтому нужно быть сильным, нужно показывать выдержку в том, что касается ценностей, иначе Россия никогда не будет уважать вас», — подчеркнула она.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Россия «действует агрессивно» и «уважает силу».

10 января министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас подчеркнул, что Германия нуждается в России как в партнёре во внешней политике.