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Кандидатам в президенты Украины предложили сдать анализы на наркотики 

РИА Новости + ещё 5 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Наши» Евгений Мураев сообщил, что сдал анализы на наркотическую и алкогольную зависимость, а также призвал последовать его примеру остальных претендентов на пост главы государства.
"Сегодня добровольно и без принуждения сдал анализы в Киевской городской наркологической клинической больнице, так как считаю, что это должно быть нормой. В Верховной раде лежит мой законопроект, предусматривающий обязательную процедуру проверки на наркотическую и алкогольную зависимость человека, его психического здоровья, идущего на любую руководящую должность в государстве", — рассказал Мураев на странице в Facebook в среду.
По его словам, человек, управляющий трамваем и отвечающий за судьбы нескольких десятков человек, проходит подобную проверку, а «слуги народа», отвечающие за страну и судьбы десятков миллионов, почему-то нет.
"Это несправедливо, а результат последних пяти лет говорит, что это ещё опасно и очень трагично. Я своим принципам следую неукоснительно, поэтому, начал с себя. Кроме того, теперь создана прекрасная возможность для граждан задать интересный вопрос кандидатам в президенты: как здоровье, а вы не употребляете часом? Покажите справку", — отметил он.
По его мнению, всякий приличный политик должен этот вопрос предвосхитить. «Присоединяйтесь, дорогие коллеги», — добавил он.
Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.
По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты.
Лидером президентского рейтинга, согласно данным соцопросов, на протяжении последних месяцев остается глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, которую ее политсила выдвинула кандидатом на пост главы государства. Рейтинг Порошенко, по данным опросов, составляет около 14%.
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Другое , Украина , Юлия Тимошенко , Петр Порошенко , Центризбирком России , Верховная Рада , РИА Новости , Москва
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