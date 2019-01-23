Кандидатам в президенты Украины предложили сдать анализы на наркотики

МОСКВА , 23 янв — РИА Новости . Кандидат в президенты Украины , лидер партии «Наши» Евгений Мураев сообщил, что сдал анализы на наркотическую и алкогольную зависимость, а также призвал последовать его примеру остальных претендентов на пост главы государства.

"Сегодня добровольно и без принуждения сдал анализы в Киевской городской наркологической клинической больнице, так как считаю, что это должно быть нормой. В Верховной раде лежит мой законопроект, предусматривающий обязательную процедуру проверки на наркотическую и алкогольную зависимость человека, его психического здоровья, идущего на любую руководящую должность в государстве", — рассказал Мураев на странице в Facebook в среду.

По его словам, человек, управляющий трамваем и отвечающий за судьбы нескольких десятков человек, проходит подобную проверку, а «слуги народа», отвечающие за страну и судьбы десятков миллионов, почему-то нет.

"Это несправедливо, а результат последних пяти лет говорит, что это ещё опасно и очень трагично. Я своим принципам следую неукоснительно, поэтому, начал с себя. Кроме того, теперь создана прекрасная возможность для граждан задать интересный вопрос кандидатам в президенты: как здоровье, а вы не употребляете часом? Покажите справку", — отметил он.

По его мнению, всякий приличный политик должен этот вопрос предвосхитить. «Присоединяйтесь, дорогие коллеги», — добавил он.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания началась 31 декабря, в тот же день началось выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Действующий президент Петр Порошенко официально пока не объявил о намерении баллотироваться на второй срок.

По последним данным ЦИК, комиссия зарегистрировала уже 13 кандидатов в президенты.