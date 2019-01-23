В Крыму задержали члена созданного на Украине крымско-татарского батальона 

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв — РИА Новости. Участник батальона имени Н. Челебиджихана, созданного на Украине одним из организаторов энергетической блокады полуострова Ленуром Ислямовым, задержан в Крыму, сообщает пресс-служба крымского погрануправления ФСБ РФ.
Задержание проводилось по результатам спецоперации в среду.
"Выявлен и задержан житель Республики Крым, 1994 года рождения, подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании «батальон им. Н. Челебиджихана», — говорится в сообщении.
Ведомством установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды «батальона» и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.
"В его обязанности входило осуществление личной охраны командира НВФ — Ислямова Л. Э. и выполнение поставленных им задач", — отметили в управлении.
В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело за участие в иностранном государстве в НВФ «в целях, противоречащих интересам РФ». Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Бизнесмен Ленур Ислямов успел поработать вице-премьером в российском Крыму, был отправлен в отставку за неэффективную работу, после чего уехал на Украину. Позднее ему было предъявлено заочное обвинение в диверсии, в результате которой Крым в ноябре 2015 года был полностью обесточен. Кроме того, Ислямов фигурирует в уголовном деле о создании НВФ — того самого батальона Челебиджихана.