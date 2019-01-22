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В Кремле нашли конспирологию в частных расследованиях убийства в ЦАР 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Кремле ознакомились с публикацией издания "МК" по расследованию и имеют ряд замечаний.
"Мы видели этот материал, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Там много неточностей. И, конечно, речь не идет о дипломатической почте".
"Дипломатическая почта работает регулярно и не касается оперативных бумаг, связанных с сиюминутными вопросами", — уточнил представитель Кремля. "Незнание всех этих нюансов дипломатической работы, конечно, приводит к неточностям", — добавил он.
Некорректным назвал Песков вопрос о том, насколько глава государства удовлетворен работой официальных органов — МИД и СК.
"Ведется же следствие. В публичную плоскость выносятся далеко не все нюансы, а точнее — меньшая их часть", — заметил он.
"Все, что считает необходимым Следственный комитет, он все докладывает", — подчеркнул представитель Кремля.
"Мы склонны, естественно, ориентироваться на те следственные действия, которые выполняет Следственный Комитет", — пояснил пресс-секретарь президента. "Мы, безусловно, принимаем к сведению частные попытки проведения тех или иных видов расследования ситуации, — сказал он. — Но пока констатируем, что больше всего в таких попытках некоей конспирологии, которую, конечно, вряд ли можно ассоциировать с серьезным подходом".
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Другое , Дмитрий Песков , МИД , СКР , ЦАР
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