В Кремле нашли конспирологию в частных расследованиях убийства в ЦАР

В Кремле ознакомились с публикацией издания "МК" по расследованию и имеют ряд замечаний. "Мы видели этот материал, — сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Там много неточностей. И, конечно, речь не идет о дипломатической почте". "Дипломатическая почта работает регулярно и не касается оперативных бумаг, связанных с сиюминутными вопросами", — уточнил представитель Кремля. "Незнание всех этих нюансов дипломатической работы, конечно, приводит к неточностям", — добавил он. Некорректным назвал Песков вопрос о том, насколько глава государства удовлетворен работой официальных органов — МИД и СК. "Ведется же следствие. В публичную плоскость выносятся далеко не все нюансы, а точнее — меньшая их часть", — заметил он. "Все, что считает необходимым Следственный комитет, он все докладывает", — подчеркнул представитель Кремля. "Мы склонны, естественно, ориентироваться на те следственные действия, которые выполняет Следственный Комитет", — пояснил пресс-секретарь президента. "Мы, безусловно, принимаем к сведению частные попытки проведения тех или иных видов расследования ситуации, — сказал он. — Но пока констатируем, что больше всего в таких попытках некоей конспирологии, которую, конечно, вряд ли можно ассоциировать с серьезным подходом".