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У Трампа нашли сильный эдипов комплекс 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Трамп — человек с эдиповым комплексом и глубиной знаний размером в 140 слов
Дональд Трамп не такой хороший бизнесмен, как его отец. Это порождает в нем комплексы. Такое мнение выразил политический обозреватель Александр Гурнов в программе «Между тем» на «Звезде».
«Я бы назвал его человеком с довольно сильным эдиповым комплексом по отношению к отцу-миллионеру, который не стал таким преуспевающим, как отец. Хотя после нескольких разорений он все-таки вернул, конечно, деньги. Но у него не так хорошо шли дела. Второе, конечно, комплекс неполноценности по отношению к брату, который был старше и который в семье был любимцем», — заявил Гурнов.
Он также добавил, что глубина интеллекта политика — 140 слов, подразумевая размер сообщения в Twitter в 140 символов. При этом, по мнению эксперта, Трамп является умелым бизнесменом и хочет вернуть Америке былую силу.
Полную версию интервью с Александром Гурновым смотрите на сайте «Звезды».
Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.
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Другое , Александр Гурнов , Дональд Трамп
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