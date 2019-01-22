У Трампа нашли сильный эдипов комплекс

Трамп — человек с эдиповым комплексом и глубиной знаний размером в 140 слов

Дональд Трамп не такой хороший бизнесмен, как его отец. Это порождает в нем комплексы. Такое мнение выразил политический обозреватель Александр Гурнов в программе «Между тем» на «Звезде».

«Я бы назвал его человеком с довольно сильным эдиповым комплексом по отношению к отцу-миллионеру, который не стал таким преуспевающим, как отец. Хотя после нескольких разорений он все-таки вернул, конечно, деньги. Но у него не так хорошо шли дела. Второе, конечно, комплекс неполноценности по отношению к брату, который был старше и который в семье был любимцем», — заявил Гурнов.

Он также добавил, что глубина интеллекта политика — 140 слов, подразумевая размер сообщения в Twitter в 140 символов. При этом, по мнению эксперта, Трамп является умелым бизнесменом и хочет вернуть Америке былую силу.

Полную версию интервью с Александром Гурновым смотрите на сайте «Звезды».

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